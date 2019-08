B75 wird auf drei Kilometer Länge saniert

Lübeck | Die Bundesstraße 75 wird zwischen der Abfahrt Skandinavienkai und Abfahrt Lübeck-Kücknitz auf der Richtungsfahrbahn Süd (Lübeck) auf einer Länge von gut drei Kilometern saniert. „Die Arbeiten beginnen am Montag, 12. August, und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden“, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) mit. Ab Herbst starten die weiteren Arbeiten, dann an den Rampen der Auf-/Abfahrten Lübeck- Kücknitz sowie Lübeck-Ivendorf.