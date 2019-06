B-Mädchen des TSV Bargteheide gelingt Oberliga-Qualifikation

von Sascha Sievers

24. Juni 2019, 17:00 Uhr

Bargteheide | Durchatmen, regenerieren, an etwas anderes als an Handball denken. Eine lange, kräftezehrende Saison hat die weibliche B-Jugend des TSV Bargteheide mit dem erhofften Erfolgserlebnis abgeschlossen und sich beim zweiten Qualifikationsturnier in Westerrönfeld am Sonnabend das Startrecht für die Oberliga gesichert. Im ersten Anlauf waren die Schützlinge von Trainer Andreas Frank noch gescheitert. Eine Woche später aber gelang den Stormarnerinnen nun der erhoffte Sprung in die Oberliga , quasi durch die Hintertür. Entsprechend groß war die Erleichterung: „Hätten wir vor eine Woche so gespielt wie jetzt in Westerrönfeld, hätten wir uns den Umweg erspart. Zum Glück aber haben wir es nun geschafft und uns die Sommerpause redlich verdient“, sagte der TSV-Coach.

„Die Mannschaft war richtig heiß und hat von Beginn an ein Feuerwerk abgebrannt“, lobte Frank sein Team. Gegen die HSG Störtal Hummeln setzte sich der TSV zum Auftakt mit 11:19 (4:8) durch. „Die Mädels waren hochkonzentriert, standen in der Defensive stabil und haben im Angriff wenig Fehler gemacht. So konnten wir gegen einen starken Gegner unseren Vorsprung kontinuierlich ausbauen“, erklärte Frank. Und weil sich von den vier teilnehmenden Teams am Ende drei für die Oberliga qualifizierten, war der Auftaktsieg schon die halbe Miete.

Alle Restzweifel beseitigten die Stormarnerinnen mit einem 17:16 (10:7)-Erfolg gegen die SG Bordesholm/Brügge. Kurz nach der Pause verspielte die Frank-Sieben zwar einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprung. Doch die Bargteheiderinnen bewiesen Nervenstärke – allen voran Linda Isabel Müller, die fünf Sekunden vor Ultimo den entscheidenden Treffer zum zweiten Sieg erzielte. Ein 20:16 (8:6)-Erfolg zum Abschluss gegen die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg rundete den starken Auftritt der Bargteheiderinnen ab. „Wir können stolz darauf sein, was wir in dieser Saison geschafft haben: Wir sind als junger Jahrgang Dritter in der SH-Liga geworden, dazu Vizelandesmeister und nun haben wir auch noch den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Viel mehr geht nicht“, sagte Trainer Andreas Frank und freut sich auf das bevorstehende „Abenteuer Oberliga“.

Dass die Bargteheiderinnen auch in der neuen Spielklasse mithalten können, davon ist Frank überzeugt. „Wir haben ja schon gegen einige Oberligisten gespielt. Ganz vorne werden wir nicht mitmischen, aber wir werden auch nicht an den Start gehen, um einfach nur die Klasse zu halten.“ Zunächst aber geht es darum, sich zu erholen. „Die Saison war lang, es ist höchste Zeit, jetzt Kräfte zu sammeln, damit wir in der neuen Spielzeit Anfang September wieder durchstarten können.“