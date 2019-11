Lütjensee : B 404: Unvorhersehbare Schäden an alter Brücke

Pfusch an der Überführung verzögert den Ausbau der Bundesstraße bei Lütjensee.

15. November 2019, 12:00 Uhr

Lütjensee | Der Abschluss des dreispurigen Ausbaus der Bundesstraße 404 zwischen Lütjensee und Grönwohld wird sich verzögern. Grund dafür sind „unvorhersehbare Mängel“ an einer Brücke. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) jetzt mitgeteilt. Bei der Brücke handelt es sich um ein Bauwerk aus dem Jahr 1963. Sie überführt die B 404 über die Gemeindestraße „Zum Moor“ und sollte im Zuge der Gesamtmaßnahme lediglich saniert und verstärkt werden.

Das Bauwerk wurde laut LBV regelmäßig geprüft, erfüllte alle erforderlichen Sicherheitsmerkmale und schien in einem guten Zustand zu sein. Denn von außen gab es keinerlei Anzeichen für das Problem, das sich nun unter dem Asphalt zeigte. Tatsächlich stellte sich während der Bauarbeiten heraus, dass sich die Brücke in einem wesentlich schlechteren Zustand befand, als zunächst angenommen. „Was die Bauarbeiter dort entdeckten, verwunderte Ingenieure und Brückenexperten des Landes gleichermaßen“, sagt LBV-Sprecherin Dagmar Barkmann. Offenbar hatte man beim Bau der Brücke die obere sogenannte Bewehrung falsch eingebaut. Sie lag erst in rund 20 Zentimetern Tiefe. Zudem war die Bewehrung ohne Verbund zum umgebenden Beton. Die Lage dieser Bewehrung ergibt sich aus der Lastverteilung, wird entsprechend statisch berechnet und festgelegt. Die exakte Lage dieser Bewehrung ist daher von hoher Bedeutung. Der Verbund zwischen Bewehrung und Beton ist ebenfalls sehr wichtig. Barkmann: „Nur wenn beide Aspekte zusammenkommen, kann das Bauwerk die Lasten tragen.“

Die gravierenden Baumängel aus den 1960er Jahren müssen zunächst beseitigt und dann nachgebessert werden, bevor das Bauwerk überhaupt wieder genutzt werden kann. Die Lösung sieht vor, die obersten 20 Zentimeter des Rahmenriegels durch Hochdruckwasserstrahlen abzubrechen. Danach kann die obere Bewehrung angepasst und ergänzt sowie der Rahmenriegel neu aufbetoniert werden.

Die Instandsetzung der Brücke ist eine aufwendige Sache. Deshalb geht der Landesbetrieb davon aus, dass sich die Fertigstellung des B 404-Ausbaus bis zum Frühjahr 2020 verzögern wird. Zu-nächst sollte die Strecke bis Weihnachten 2019 wieder freigegeben sein.