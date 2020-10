Kreis Stormarn : AWSH weist Kritik an Dienstleisterwahl zurück

Abfallwirtschaft Südholstein erklärt Ausschreibungsverfahren und den Wechsel des Entsorgungsdienstleisters.

08. Oktober 2020, 16:56 Uhr

Der Müll stapelte sich vor den Haustüren, die Abfällbehälter liefen über und es stank in Stormarns Straßen – von Frühjahr bis Sommer 2018 steckte die Müllentsorgung der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) tief in der Krise. Der für diesen Bereich zuständige Dienstleister Grabau Entsorgung Geesthacht (GEG) hatte Probleme mit dem Krankenstand der Fahrer, dann fehlten Ersatzteile für Fahrzeuge. Es entstand in Politik und Verwaltung der Eindruck, dass die Dienstleistung „zu sehr auf Kante genäht war“. Stimmen wurden laut, der GEG direkt zu kündigen. Doch das war nicht so einfach möglich. Der Vertrag mit der Firma läuft jetzt zum 31. Dezember fristgemäß aus und es wird keine Verlängerung geben.

2019 gab es eine Ausschreibung

Schon in der Krise 2018 startete aber die Aufarbeitung der Problematik.

„Eine solche Situation kann und darf nicht wieder entstehen.“, stellt Stormarns Landrat Dr. Henning Görtz, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der AWSH, klar. Dr. Henning Görtz, Landrat des Kreises Stormarn und Aufsichtsratsvorsitzender der AWSH

Da feststand, dass der Vertrag mit der GEG ausläuft, wurde die Dienstleistung am 21. August 2019 neu ausgeschrieben. Das diese Ausschreibung nun die Firma Damm aus Grambek bei Mölln gewonnen hat, sorgt für Kritik. Denn auch die GEG, deren einziger Auftraggeber die AWSH war, hatte sich erneut beworben. Doch hatte diese wirklich eine Chance? Verlor die GEG, weil laute Kritik in der 2018er Krise an ihr aufkam sozusagen mit Ansage? „Nein, ganz bestimmt nicht. Egal was 2018 zur GEG politisch gesagt oder kritisiert wurde – mit der Ausschreibung am 21. August ging es dann nur nach objektiven Bewertungskriterien, die für alle Bieter gleich waren - auch für die GEG“, sagt Olaf Stötefalke, Sprecher der AWSH, mit Nachdruck. Die Unterstellung, dass die GEG aufgrund der Art der Ausschreibung gar keine Chance gehabt habe, wird deutlich zurückgewiesen.

„Es gab mehrere Lose. Andere Bieter haben sich auch mit weiteren Firmen zusammengetan und gemeinsam geboten. Man konnte außerdem auch nur auf ein Los bieten“, sagt Torsten Höppner, der für die Ausschreibung zuständig ist. Dass etwas angeblich nicht richtig gelaufen sei, habe er erst aus Medienberichten erfahren. „Ich lese immer was von Experten, die das beurteilen wollen. Ich habe mein halbes Leben mit Abfallwirtschaft und Logistik verbracht. Ich zähle mich auch dazu“, nimmt er Stellung zu Behauptungen, die Ausschreibung sei auf ein Unternehmen zugeschnitten gewesen. „Wenn eine Ausschreibung erfolgt, können die Bieter Fragen zu den Bedingungen stellen. Das ist in diesem Fall sieben Mal passiert. Bieter können die Modalitäten auch rügen, wenn sie glauben, dass Punkte nicht erfüllbar oder diskriminierend sind“, erklärt Görtz.

„Es gab keine Rüge!“ Dr. Henning Görtz, Landrat des Kreises Stormarn und Aufsichtsratsvorsitzender der AWSH

Normale Vorgänge

Nach der Ausschreibung am 21. August 2019 wurden die sechs eingegangenen Angebote am 9. Oktober geöffnet, am 11. November hatte der Favorit die Möglichkeit sich Nachfragen zu stellen, am 18. November wurden alle Bieter informiert, dass die Firma Damm der Sieger sein werde. In den nächsten zehn Tagen hätten die Unterlegenen Einspruch erheben können, doch das geschah laut AWSH nicht. Am 29. November wurde der GEG daher erklärt, dass eine Verlängerung des Vertrags keine Option mehr sei. Am 20. Dezember konnte der Vertrag mit Damm finalisiert werden. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass die GEG und Damm Mitarbeiter daher schon vor Vertragsunterzeichnung wussten, dass Damm der Gewinner ist“, stellt Höppner klar. Das sei ein „normaler Vorgang“.

Höhe des Lohns fließt in die Ausschreibung

Dass die Damm GmbH jetzt eine neue Tochtergesellschaft für die Dienstleistung gründet, sei indes − nicht verboten. „Uns interessiert, dass die Dienstleistung wie vereinbart durchgeführt wird“, sagt Höppner. „Natürlich wird geprüft ob die Tochtergesellschaft genau das macht.“ Vorwürfe dass Lohndumping mit der Ausschreibung unterstützt wurde, seien derweil „haltlos“. „Der Lohn ist bei den weichen Faktoren der Ausschreibung mit 30 Prozent – dem größten Anteil – eingeflossen“, sagt Höppner. Außerdem müsse natürlich sowieso mindestens Mindestlohn gezahlt werden, ansonsten wäre der Bieter von Beginn an aus dem Rennen gewesen.