Bad Oldesloe : AWSH verärgert: Depotcontainer kommen weg!

Die AWSH reagiert auf die ständige Vermüllung des Containerplatzes in Rethwischfeld.

von shz.de

31. August 2018, 13:34 Uhr

Die Abfallwirtschaft Südholstein GmbH (AWSH) hatte eine Veränderung angekündigt. „Zurzeit stehen die Depotcontainer in der Alten Ratzeburger Landstraße in Bad Oldesloe nicht mehr für die Entsorgung von Altpapier, Altglas und Altkleidern zur Verfügung. Grund dafür sind die anhaltenden Verschmutzungen des Standplatzes“, äußert AWSH-Sprecher Olaf Stötefalke (Foto) seinen Unmut: „Ständig werden neben den Containern Sperrmüllgegenstände, aber auch Farben, Lacke, alte Batterien und weitere Abfälle, abgelegt. Durch das abschüssige Gelände hinter den Containern verteilen sich diese Abfälle zudem in die nähere Umgebung.“ Aus diesem Grund habe sich die AWSH entschieden, die Container an diesem Standort ab sofort abzuziehen. In Kooperation mit der Stadt Bad Oldesloe soll der Platz so hergerichtet werden, dass er zumindest besser zu reinigen ist. Wann die Container an die Alte Ratzeburger Landstraße zurückkehren können, kann die Abfallwirtschaft Südholstein derzeit noch nicht sagen. Sie bittet Kunden Containerstellplätze zu nutzen, die sich in der Nähe dieses Standortes in Bad Oldesloe befinden. „Das sind der AWSH-Recyclinghof in der Elly-Heuss-Knappstraße sowie der Containerstellplatz in der Turmstraße“, so Olaf Stötefalke.



>Weitere Infos gibt die AWSH am kostenlosen Servicetelefon unter 0800/2974001.