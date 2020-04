Kreis Stormarn : AWSH: Müllabfuhr nach Ostern wieder normal

Ab Dienstag erfolgen die Leerungen der Bio- und Restabfallbehälter in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg wieder nach Plan.

08. April 2020, 12:38 Uhr

In den vergangenen Wochen musste aus bekannten Gründen je einmal die Leerung von Bio- und Restabfallbehältern ausfallen. Ab Dienstag, den 14. April 2020 erfolgen die Leerungen der Bio- und Restabfallbehälter in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg wieder nach Plan.

„Wir haben alles daran gesetzt, weitere Müllfahrzeuge und Fahrer zu akquirieren – mit Erfolg. Die Anzahl an Entsorgungsfahrzeugen kann damit nach Ostern wieder so aufgestockt wer-den, dass die Abfuhren planmäßig stattfinden können“, so Olaf Stötefalke von der AWSH.

„Diese Aussage gilt natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Entwicklung der Corona-Pande-mie nicht zu neuen Einschränkungen führen muss“.

Die Leerung der Papier- und Wertstofftonnen sowie die Abholung der Gelben Säcken hat oh-nehin in dieser schwierigen Situation fast reibungslos funktioniert.

Alle Termine finden Kundinnen und Kunden auf der AWSH Website unter https://www.awsh.de/service/abfuhrtermine/, in ihrem individuellen Abfuhrkalender oder in der kostenlosen App „AWSH – Wertvolle Termine“.

Seit Anfang der Woche haben zudem wieder neun Recyclinghöfe der AWSH geöffnet. Hier können in notwendigen Fällen, z.B. Umzug oder Wohnungsauflösungen, Abfälle angeliefert werden. Die AWSH bittet die entsprechenden Bedingungen zu beachten.

Alle weiteren Informationen dazu sind auf der Internetseite der AWSH unter www.awsh.de zu finden.