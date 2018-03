Autos müssen weg, sonst bleibt der Dreck

von Andreas Olbertz

23. März 2018, 06:00 Uhr

Die jährliche Grundreinigung der Oldesloer Straßen findet in der kommenden Woche vom 26. bis 28. März statt. Gereinigt werden alle Straßen, in denen der Winterdienst durchgeführt wird sowie die Bereiche rund um Verkehrsinseln und Kreuzungen. Die Stadt Bad Oldesloe bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe: Die Fahrzeuge sind in dieser Zeit möglichst auf den Grundstücken oder auf Parkplätzen zu parken, da die Kehrmaschinen sonst um geparkte Fahrzeuge herumfahren müssen und dieser Bereich dann nicht gereinigt werden kann. Dies gilt insbesondere für folgende Straßen: Travenhöhe, Pillauer Straße, Memeler Straße, Danziger Straße, Ernst-Barlach-Straße, Kleine Salinenstraße und Finkenweg. Diese Straßen werden nächsten Dienstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr gereinigt.



>Eine Übersicht über die zu reinigenden Straßen ist auf der Homepage der Stadtverwaltung unter www.badoldesloe.de zu finden.