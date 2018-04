Autoroute feiert Jubiläum

15 Jahre automobile Leidenschaft in Bad Oldesloe

von Volker Stolten

26. April 2018, 11:34 Uhr

Bereits zum 15. Mal treffen sich Autohäuser aus Bad Oldesloe rund um das Thema Automobil zur mittlerweile größten Automobilmesse im Kreis Stormarn – der Autoroute Bad Oldesloe. Zehn Autohäuser stellen diesen Sonntag von 10 bis 16 Uhr ihre neuesten Modelle auf dem Famila-Parkplatz in der Lily-Braun-Straße aus. Dabei erwartet die Besucher mit rund 250 Fahrzeugen und gut 20 Automarken eine spannende Bandbreite an Mobilität.

„Vorteil der Autoroute ist, dass Besucher die Auto-Marken direkt miteinander vergleichen können“, sagt Mitorganisator Frank Schmüser vom Autohaus Süverkrüp Automobile. Zu sehen gibt es Familienautos, Motorräder und Kleinwagen, genauso wie Wagen der Mittel- und Oberklasse bis hin zu Elektrofahrzeugen.

„Nach wie vor ist ein starker Anstieg von Elektroautos zu beobachten und der Trend wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken“, betont Autohändler Andreas Kemnitz. Motorsportmeister und Unternehmer Rolf Witthöft ist überzeugt, dass „das Besondere an der Autoroute ist, dass wir uns als Autohäuser keine Konkurrenz machen, sondern für eine gemeinsame Sache auftreten. Nämlich dafür, dass der Kunde durch die Präsentation verschiedener Automarken an einem Ort profitiert.“ Autohändler Werner Blohm sieht einen weiteren Vorteil: „Mit der Autoroute präsentieren wir Bad Oldesloe als Autostadt und stärken den Standort.“

Bei der Autoroute präsentiert das Modehaus Rohde die Modetrends des Sommers 2018. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut und der Tüv Nord ist mit seiner Autorennbahn vor Ort. Außerdem stellt die Firma Car Audio B&S ihre Produkte aus den Bereichen Autoradio, Navigation und Fahrzeugausrüstung vor. Als Moderator ist Michael Wittig vom NDR dabei. Famila sorgt mit Speisen und Getränken zu familienfreundlichen Preisen für die Bewirtung vor Ort.



>Der Besuch ist kostenfrei. Weitere Informationen unter: www.autoroute-badoldesloe.de