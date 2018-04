Premier in der Kreisstadt : Autokino auf dem Exer

Das erste Auto-Kino auf dem Oldesloer Großparkplatz ist am 27. und 28. Aprilzu erleben.

Zurück in die 1950er Jahren: Das erste Auto-Kino auf dem Exer feiert am 27. und 28. April seine Premiere. Mit Großleinwand und Popcorn und ganz privat im eigenen Fahrzeug. Filmstart ist Freitag und Sonnabend jeweils um 21 Uhr, Einlass der Fahrzeuge bereits ab 20 Uhr. Am Freitag noch ein weiterer Film um Mitternacht gezeigt. Über das Autoradio kann der Ton empfangen werden. Oldtimer, die über kein Radio verfügen, können sich einen tragbaren Empfänger gegen Pfand ausleihen. Für kinotypische Snacks ist gesorgt. Auch Fußgänger sind herzlich willkommen – Sitzgelegenheiten werden vorgehalten.

Gezeigt werden Filmklassiker und der erfolgreichste Auto-Actionfilm.

>Freitag, 27. April,um 21 Uhr: Blues Brothers

Jake (John Belushi), der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, verspricht Besserung und hat auch schon eine Idee: Gemeinsam mit seinem Bruder Elwood Blues (Dan Aykroyd) will er das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, finanziell unterstützen. Mithilfe ihrer alten Band wollen sie die fehlenden 5000 Dollar einspielen. Doch dafür müssen sie erst einmal alle Bandmitglieder wiederfinden. Dazu kommt, dass sie schon nach kurzer Zeit die Polizei am Hals haben.

>Freitag, 27. April um 24 Uhr: Fast & Furious 7

Die Crew von Dominic Toretto (Vin Diesel) konnte in „Fast & Furious 6“ zwar Widersacher Owen Shaw (Luke Evans) ausschalten, doch Owens Bruder Ian schwört Rache ... Im erfolgreichsten Teil der Reihe wird die Action um ein weiteres Mal getoppt – mit halsbrecherischen Aktionen und perfekten Stunts in schnellen Autos.

>Sonnabend, 28. April um 21 Uhr: Pretty Woman

Durch Zufall treffen der Geschäftsmann Edward Lewis (Richard Gere) und die Prostituierte Vivian (Julia Roberts) aufeinander. Nach einer gemeinsamen Nacht im Hotel soll Vivian Edward als Begleitdame für eine Woche zur Verfügung stehen – sie stimmt zu und mithilfe des Hoteldirektors verwandelt sie sich in eine Dame. Obwohl die beiden Anfeindungen von Edwards Anwalt Philipp Stuckey über sich ergehen lassen müssen, genießen sie die gemeinsame Zeit und merken, dass mehr zwischen ihnen ist als nur eine geschäftliche Beziehung ...

>Tickets sind ab sofort in der Stadtinfo und online erhältlich: (04531) 504-199 www.kub-badoldesloe.de

>Preise: Fahrer-Ticket: 8 Euro (inkl. Auto), Beifahrer-Ticket: 8 Euro, Oldtimer-Ticket: 5 Euro (inkl. Auto bis Baujahr 1998).

>Hinweis: Die ursprünglich geplanten Filme „Ein toller Käfer“ und „Dirty Dancing“ entfallen. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können in der Stadtinfo zurückgegeben werden.