Grossprojekt : Autohof in Hammoor nimmt gute Züge an

WAS hat Investor gefunden, kann aber nicht mit weiteren Gewerbeflächen aufwarten.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

02. Februar 2020, 17:47 Uhr

Bad Oldesloe | Jahrelang gab es ziemlich viel Aufregung und Diskussionen rund um den geplanten Autohof in Hammoor. Nachbargemeinden fühlten sich nicht ausreichend an der Planung beteiligt und fürchten Beeinträchtigungen durch große Reklametafeln und Leuchtschilder. In Todendorf war man zum Teil außerdem nicht sonderlich erfreut darüber, dass wenige 100 Meter vom Rastplatz Buddikate aus gesehen eine Konkurrenz für die dortigen gastronomischen Einrichtungen entstehen soll. Allerdings ist der Rastplatz häufig durch die zahlreichen Lkw-Fahrer, die hier Pause machen, überfüllt. Gerade auch daher soll der Autohof zukünftig für Entlastung und nicht für Konkurrenz sorgen.

„Die Entwicklungsfläche liegt in direkter Nähe zum Autobahnkreuz Bargteheide (A 1/A 21). Die umliegenden Autohöfe/Raststätten (z.B. Buddikate) sind ausgelastet und es besteht der Bedarf, zeitnah eine alternative Anlaufstelle für den Pkw- und Lkw-Verkehr zu schaffen“, heißt es dann auch in der Ausschreibung der Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn (WAS) mit der diese nach einem Investor suchte und mittlerweile auch fündig wurde. „Wir haben einen Investor, den wir zeitnah – Stand jetzt: Anfang April – öffentlich vorstellen wollen. Es geht nun los“, sagt Detlev Hinselmann, Geschäftsführer der WAS.

Zunächst stockte die Planung auch, weil die Fläche auch für die Windkraftnutzung als Vorzugsfläche ausgewiesen war. In der aktuellen Regionalplanung war das dann bereits Ende 2018 nicht mehr der Fall, so dass die Landesplanung ihr „Go“ gab. Das von Lasbek, Todendorf und Steinburg geforderte Zielabweichungsverfahren, mit denen die Gemeinden noch mehr Einfluss auf die Pläne der WAS und der Hammoorer nehmen wollten, wurde von der Landesplanung abgelehnt. „Wir waren noch nie soweit wie jetzt mit diesem Projekt“, so Hinselmann. Doch ein Wermutstropfen bleibt bei der WAS: Nur der Autohof kann umgesetzt werden. Das geplante angrenzende Gewerbegebiet ist in der Landesplanung nicht vorgesehen. „Für mich ein wenig unverständlich, denn wo ist ein Gewerbegebiet besser aufgehoben, als an einem Autohof, an einem Autobahnkreuz?“, so Landrat Dr. Henning Görtz. Und auch Hinselmann erklärt, er habe sich schon gewünscht, dass neben dem Autohof noch mehrere Hektar Gewerbefläche genehmigt worden wären. „Man hat uns allerdings in Aussicht gestellt, dass das möglich sein könnte, wenn der neue Regionalplan fertig ist. Also es ist nicht für immer ausgeschlossen“, sagt Hinselmann. Der Investor verfüge über ausreichend Erfahrung mit Autohöfen und bringe technisches Know-how mit, von dem die Stormarner profitieren werden, ist sich Hinselmann sicher.