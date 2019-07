Polizei sucht nach Hinweisen : Autobrand auf dem Parkplatz der Skateranlage in Reinfeld

Kurz vor Mitternacht steht ein Klein-Pkw komplett in Flammen. Es ist bereits der zweite Brand in diesem Monat.

von Peter Wüst / Stormarner Tageblatt

18. Juli 2019, 11:50 Uhr

Reinfeld | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat im Schuhwiesenweg auf dem Parkplatz der Skateranlage in Reinfeld ein Auto gebrannt. Das ist bereits der zweite Brand in diesem Monat: In der Nacht zum 7. Juli ist gegenüber der Einmündung zum Schwanenstieg ebenfalls ein Auto komplett ausgebrannt.

Wie beim ersten Vorfall schließt die Polizei auch dieses Mal Brandstiftung nicht aus und bittet um Hinweise von Zeugen.

Pkw-Besitzer noch nicht ermittelt

Ein Anwohner hatte das Feuer auf einem Parkplatz an der Fasanerie bemerkt und den Notruf abgesetzt. Daraufhin wurde um 23.53 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Reinfeld alarmiert.

Ein Vollbrand des Pkw konnte jedoch nicht verhindert werden. Dichter Rauch zog über den Parkplatz hinweg. Aufgrund des Brandschadens ist die Marke des betroffenen Pkw zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig zu benennen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Besitzer des Fahrzeuges konnte noch nicht ermittelt werden.

Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab und schäumten das Autowrack mit Mehrbereichsschaum komplett ab. Zum Abschluss der Löscharbeiten gab es noch eine Kontrolle mit einer Wärmebildkamera.

Peter Wüst

Noch kein Zusammenhang

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache steht nicht fest. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand geht die Polizei jedoch von Brandstiftung aus. Holger Meier, Sprecher der Polizeidirektion Ratzeburg, sagt:

„Mehrere Zeugen berichteten übereinstimmend, dass sich unmittelbar vor der Brandmeldung eine Gruppe von 10-15 Jugendlichen und Heranwachsenden auf der Skateranlage aufhielten. Inwieweit diese Gruppe möglicherweise mit der Brandentstehung in Verbindung steht, müssen weitere Ermittlungen ergeben.“ Holger Meier (Sprecher der Polizeidirektion Ratzeburg)

Ein Zusammenhang zu dem Pkw-Brand vom 7. Juli wird derzeit nicht gesehen. Wer nähere Angaben zum neuerlichen Vorfall oder zum Besitzer des Wagens machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 melden.

