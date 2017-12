A1 bei Ahrensburg : Auto und Lkw krachen in Mittelleitplanke – eine Verletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Wüst 1 von 1

von Peter Wüst

erstellt am 09.Dez.2017 | 14:41 Uhr

Ahrensburg | Kurz hinter dem Auffahrtsbereich Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist am frühen Samstagmorgen ein Sattelauflieger auf der A1 bei Schneetreiben und glatter Fahrbahn in die Mittelleitplanke gekracht.

Erstmeldungen wonach der LKW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wäre, bestätigten sich nicht. Der Mann blieb unverletzt. Allerdings war der Tank des Lkw bei dem Zusammenprall aufgerissen und es liefen größere Mengen Diesel auf die Fahrbahn.

Feuerwehrleute der eingesetzten FF Großhansdorf sicherten den Brandschutz an der Unfallstelle und pumpten die Tanks des LKW leer. Zunächst war die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt, danach leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Dadurch staute sich der Verkehr bis weit hinter Ahrensburg zurück.

Auf der Gegenfahrbahn gab es noch einen zweiten Unfall. Eine Autofahrerin krachte mit ihrem Toyota Yaris bei glatter Fahrbahn in die Mittelleitplanke. Sie wurde verletzt.

Die Feuerwehrleute von der FF Großhansdorf kamen auf der Rückfahrt von dem LKW-Unfall an der Unfallstelle vorbei und übernahmen mit ihren eigenen Rettungssanitätern die Versorgung der verletzten Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und einem ebenfalls an der Unfallstelle vorbeigekommen Notarztes. Danach wurde die Frau mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Norden teilweise gesperrt. Der Verkehr staute sich bis nach Stapelfeld zurück.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?