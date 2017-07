Ahrensburg : Auto und Carport in Flammen – Brandstiftung?

vergrößern 1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Am frühen Dienstagmorgen ist am Jungborn ein Mercedes in einem Carport ausgebrannt. Anwohner hatten das Feuer gegen 4 Uhr entdeckt. „Als wir eintrafen, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung, und es knallte laut, als die Reifen platzten“, sagte Jan Haarländer, Einsatzleiter der Feuerwehr. Der Mercedes war nicht mehr zu retten. Die Feuerwehrleute konnten aber verhindern, dass die Flammen ein zweites Carport mit Auto erfassten. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und sicherte Spuren. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.