Bargtehdei : Auto schleudert in Böschung - Fahrerin verletzt

von shz.de

07. Dezember 2018, 09:25 Uhr

Bargteheide Bei einem Unfall wurde am Donnerstagabend eine Autofahrerin in Bargteheide verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau in der Kurve Südring Ecke Bahnhofstraße auf der regennassen Straße die Kontrolle über ihren Renault Twingo verloren, war nach links in die Böschung geraten und hatte dort ein Verkehrsschild gerammt. In der Folge kippte das Auto um. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Aurtofahrerin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen des Pkw blieben unverletzt.

Feuerwehrleute der alarmierten Feuerwehr Bargteheide stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher, richteten mit Bandschlingen und einer Seilwinde das Fahrzeug wieder auf und klemmten aus Sicherheitsgründen dessen Batterie ab. Während des rund 45 Minuten dauernden Einsatzes war der Südring in beide Fahrtrichtungen von der Polizei gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.