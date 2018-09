Auto schleudert auf Acker – Fahrer verletzt

von shz.de

18. September 2018, 10:19 Uhr

Bei einem Unfall wurde am Montagabend auf der Kreisstraße 75 zwischen Weizenkoppel und dem Ortseingang Reinfeld ein Autofahrer verletzt. Der 52-jährige Fahrer eines Opel Astra hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf einem Feld gelandet. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mehrere hundert Meter vor dem Ortsschild ins Schleudern geraten, hatte dabei mehrfach die Fahrbahnseite gewechselt, einen Graben durchpflügt, bevor er auf einem Acker stehen blieb. Der Mann war nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute der Wehr Reinfeld holten ihn aus den Fahrzeugtrümmern heraus. Zur Rettung wurden dafür auf der Fahrerseite die beiden Türen entfernt sowie die B-Säule durchtrennt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die K 75 in beiden Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt.