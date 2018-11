Travenbrück : Auto prallt gegen Baum und geht in Flammen auf

50 Jahre alter Autofahrer kann sich schwer verletzt befreien.

28. November 2018, 13:48 Uhr

Bei einem Unfall wurde am Mittwoch in der Gemeinde Travenbrück ein 50 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Der Mann war mit seinem VW Fox zwischen Heidick und Neverstaven gegen einen Baum geprallt. Das Auto fing Feuer und brannte aus.

Nach ersten Erkenntnissen war der 50-Jährige Autofahrer auf der Landstrasse zwischen den beiden Ortschaften Heidsick und Neverstaven unterwegs, als er in einer leichten Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn, prallte frontal gegen einen Baum und fing sofort Feuer. Ersthelfer sahen den Mann aus dem Auto kriechen, zogen ihn von dem brennenden Fahrzeug weg und alarmierten die Feuerwehr. Als diese kurze Zeit später am Unfallort eintraf, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten auch schon den Baum erfasst. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute das brennende Auto und den Baum mit Wasser und Schaum ab. Der schwer verletzte Autofahrer wurde nach einer Erstversorgung durch Rettungsdiest und Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Tralau und Groß Niendorf, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei.