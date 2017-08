Auto kracht in Supermarkt – Fußgängerin verletzt

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos: hok 1 von 2

Gestern gegen 10.33 Uhr wollte ein 83-Jähriger mit seinem silbernen VW Caddy auf dem Behindertenparkplatz vor dem Rewe-Markt in der Beckergrube parken. Doch der Rentner verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal. Er krachte mit dem Caddy mit Automatikgetriebe vom Parkplatz über den angrenzenden Fußweg in die Schaufensterscheibe des Supermarktes. Hierbei erfasste der Pkw eine 59-jährige Fußgängerin und verletzte sie. Die Frau kam mit Schock und Rückenschmerzen ins Krankenhaus. Am Caddy entstand ein Schaden von 3500 Euro. Der Schaden an Scheibe und in der Gemüseabteilung war noch unklar. Es folgte eine Verkehrsunfallanzeige.

von Volker Stolten

erstellt am 01.Aug.2017 | 12:08 Uhr