Unfall auf der A1 : Auto kollidiert mit Sattelzug – Fahrer schwer verletzt

von Peter Wüst

23. April 2018, 22:23 Uhr

Ahrensburg | Bei einem Unfall wurde am Montagabend auf der A1 der Fahrer eines Mitsubishi aus Bulgarien schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Nach ersten Angaben der Polizei war der Mann auf der Autobahn auf der mittleren Fahrspur in Richtung Süden unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt Ahrensburg plötzlich nach rechts geriet, dort zunächst mit einem Sattelzug kollidierte und danach einen Mercedes Vito streifte. Danach prallte der Mitsubishi in die Mittelleitplanke. Dessen Fahrer wurde bei dem Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von den eingesetzten Feuerwehrleuten der FF Bargteheide und FF Hammoor schonend aus den Fahrzeugtrümmern herausgeholt.

Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte ins UK Boberg nach Hamburg gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

