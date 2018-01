Unfall auf B404 bei Lütjensee : Auto kollidiert mit Lkw-Auflieger – zwei Tote

Der Lkw verlor offenbar seinen Auflieger, nachdem er von einem Parkplatz fuhr. Die B404 bleibt für mehrere Stunden voll gesperrt.

von Peter Wüst

17. Januar 2018, 16:20 Uhr

Lütjensee | Nach einem schweren Unfall blieb die B404 am Mittwoch zwischen Sprenge und Mollhagen (Kreis Stormarn) für längere Zeit voll gesperrt. Auf Höhe des Parkplatzes Wolfsbrook prallten ein Subaru und der Auflieger eines Sattelzuges zusammen. Ein Mann und eine Frau kamen bei dem Unfall ums Leben, der Beifahrer wurde leicht und eine weitere Frau auf dem Rücksitz schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Nach Angaben der Polizei wollte der 35-jährige Fahrer des Sattelzuges von dem Parkplatz in Richtung Süden auf die B404 auffahren. Hierbei löste sich aus noch ungeklärten Gründen der Sattelauflieger von der Sattelplatte, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem in Richtung Norden fahrenden Subaru mit polnischen Kennzeichen zusammen. In dem Wagen saßen vier Personen.

Der 35-jährige Fahrer des Subaru sowie die Mitfahrerin hinten links (Alter noch nicht bekannt) wurden durch den Zusammenstoß tödlich verletzt. Der 61-jährige Beifahrer ist leicht verletzt mit einem Rettungswagen, die Mitfahrerin hinten rechts (Alter noch nicht bekannt) schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Fahrer des Sattelzuges ist ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden. An dem Subaru entstand Totalschaden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde für die Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen.

Zeugen gesucht: Nach ersten Informationen sollen hinter dem Subaru noch zwei weitere Pkw gefahren sein, die nicht am Unfall beteiligt waren. Die Fahrer dieser beiden Fahrzeuge werden als mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Bargteheide unter der Telefonnummer 04532/70710 in Verbindung zu setzen.

