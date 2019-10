Kreis Stormarn : Auto in Reinbek gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen grauen Audi A4, der im Sandweg geparkt war.

von Marle Liebelt

01. Oktober 2019, 12:24 Uhr

Reinbek | In der Nacht zu Montag wurde in Reinbek ein grauer Audi A4 gestohlen.

Das Auto stand am Fahrbahnrand im Sandweg, in der Nähe der Einmündung Sandhöhe. Der Besitzer des Fahrzeuges hat sein Auto das letzte Mal am Sonntag gegen 20.30 Uhr dort gesehen. Als er am Montagmorgen um 6.30 Uhr losfahren wollte, war es verschwunden.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug der Audi A4 ein OD-Kennzeichen. Der Wert des Fahrzeuges dürfte bei etwa 4000 Euro liegen. Hinweise in dieser Sache nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

