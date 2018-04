Auto in Flammen: Lkw rammt Absperrung

von Volker Stolten

04. April 2018, 15:34 Uhr

Nur durch einen schnellen Sprung nach rechts retteten sich gestern Nachmittag ein Polizist und vier Mitarbeiter der Autobahnmeisterei vor einem Lkw, der auf der A 1 in eine Absperrung gefahren und in einem Abstand von wenigen Zentimeter am Streifenwagen vorbei gerauscht war. Die Polizei hatte 300 Meter nach der Abfahrt Bad Oldesloe Richtung Norden zwei Spuren für die Reinigung der Fahrbahn gesperrt, nachdem dort ein Opel Vectra eines Hamburgers (56) wohl nach einem technischen Defekt komplett ausgebrannt war.