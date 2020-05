Unfall in Tremsbüttel : Auto im Gegenverkehr gerammt: War es Absicht?

Vier Verletzte, der Unfallfahrer kam in Polizeibegleitung ins Krankenhaus.

12. Mai 2020, 15:26 Uhr

Ein Autofahrer hat am Dienstag Nachmittag mit seinem Golf einen entgegenkommenden Opel an der Auffahrt zur Autobahn 21 in Tremsbüttel gerammt. Die Polizei prüft auch, ob dies mit Absicht geschah und nahm ihre Ermittlungen auf. Gleichzeitig wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher durchgeführt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann auf der Straße von Lasbek in Richtung Tremsbüttel unterwegs, als er in den aus Tremsbüttel kommenden Opel hineingefahren ist. Bei dem Zusammenprall wurden drei Frauen aus dem gerammten Opel verletzt, auch der mutmaßliche Unfallfahrer erlitt Verletzungen. Der Mann wurde unter Polizeibegleitung im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die drei Frauen wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs zog die Staatsanwaltschaft Lübeck einen Unfallsachverständigen hinzu. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

