Tremsbüttel : Auto gerät auf Rastplatz der A21 in Vollbrand

Der Mercedes Vito brannte vollständig aus, der Fahrer hatte den Brand während der Fahrt bemerkt.

von shz.de

12. Mai 2018, 12:41 Uhr

Tremsbüttel | Vermutlich nach einem technischen Defekt ist am Sonnabendmorgen auf dem Parkplatz Rehbrook-Ost an der A 21 ein Mercedes Vito komplett ausgebrannt. Dessen Fahrer war Richtung Norden unterwegs, als er Höhe Hammoor plötzlich Unregelmäßigkeiten im Bereich des Motorraumes feststellte. Der Mann lenkte seinen Transporter auf den Rastplatz und suchte sich einen freistehenden Parkplatz. Dann brachte er sich in Sicherheit und wählte den Notruf 112.

Kurz nach neun Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert und trafen wenig später an der Einsatzstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte der Mercedes-Transporter bereits in voller Ausdehnung. Während die Polizei die Zufahrt zum Parkplatz sperrte, löschten die Feuerwehrleute unter Atemschutz mit Schaum und Wasser die Flammen ab. Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?