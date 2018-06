Bad Oldesloe : Auszeiten vom stressigen Alltag

Evangelische Familien-Bildungsstätte bietet im neuen Programm mehr als 300 Kurse an, 122 in Bad Oldesloe.

von Rolf Blase

29. Juni 2018, 14:41 Uhr

Der neue Kursplan der Evangelischen Familien-Bildungsstätte liegt ab sofort in zahlreichen Geschäften, Arztpraxen und sozialen Einrichtungen in Bad Oldesloe und den umliegenden Gemeinden aus. Er enthält ein vielfältiges Angebot von mehr als 300 Kursen, davon 122 in der Kreisstadt.

„Der direkte Kontakt mit den Menschen ist uns wichtig“, sagt Ulrike Haeusler, Referentin Familienbildung: „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Räume und Begegnungen für die unterschiedlichen Lebensphasen von Familien anzubieten.“ Ein Konzept, das aufgeht. Eltern und Kinder im ersten Lebensjahr sind bei den Kursangeboten Delfi und Pekip gut aufgehoben. Auch Familien mit älteren Kindern finden in dem Kursplan jede Menge spannende Angebote wie die Turnmäuse, Musikzwerge, Miniclub, Spielen Malen Matschen am Nachmittag und die Naturgruppe „Waldschreber“. „Wir vermitteln Eltern Sicherheit im Leben mit ihren Kindern, bieten Anregungen und den Austausch untereinander“, erzählt Cordula Bunk, Koordinatorin für die Eltern-Kind-Angebote.

Einen weiteren Schwerpunkt des Jahresprogrammes bilden die Bewegungs- und Entspannungsangebote für Erwachsene. „Wir alle brauchen Auszeiten vom oftmals stressigen Alltag“, sagt Ulrike Haeusler. Diese bieten sich unter anderem beim Feldenkrais, der Progressiven Muskelentspannung oder – wer es fetziger mag – beim Zumba. Für die Sinne sorgen zahlreiche kulinarische Angebote wie die „Veggi-Burger-Werkstatt“ oder der Kurs „Pfiffige Sommersalate“. Einen großen kreativen Entfaltungsraum bieten Familientage, Nähkurse in der Woche oder am Wochenende, auch als Ferienkurse für Jugendliche oder Floristikkurse. Wer das Bedürfnis verspürt, das eigene Leben zu ordnen, erfährt in Kursen wie „Entspannt durch die Weihnachtszeit“, „Ballast loslassen“ oder „Weg mit dem Dreck“ praktische Unterstützung. „Gerne kommen wir auf Anfrage mit unseren Angeboten auch in Kindertageseinrichtungen oder Gemeinden“, betont Ulrike Haeusler.

Traditionell beginnt das Kursjahr mit dem Kleidershop, in diesem Jahr vom 3. bis zum 5. September in Bad Oldesloe. Im Internet ist das Programm unter www.kirchenkreis-ploen-segeberg.de in der Rubrik Bildungswerk zu finden. Anmeldungen für Kurse nimmt Christiane Saß telefonisch unter (04531) 7768 entgegen. Aufgrund der nahenden Sommerferien wird jedoch eine schriftliche Anmeldung per Post, Fax (04531) 67739 oder E-Mail fbs-od@kirchenkreis-ploen-segberg.de empfohlen.