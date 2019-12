Kreis Stormarn : Auszeichnung für Teamworkerin

Cornelia Zurawczak aus Bad Oldesloe ist Stormarns „Mensch des Jahres 2019“.

Bad Oldesloe | „Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk für mich“, freut sich Cornelia Zurawczak. Die Oldesloerin wurde jetzt vom Stormarner Tageblatt als „Mensch des Jahres 2019“ ausgezeichnet. Um den Fokus auf Ehrenamtler zu richten, die sich ohne viel Aufhebens für ihre Projekte einsetzen, richtet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag alljährlich diese Aktion aus. Und diesmal fiel die Wahl eindeutig auf die 60-Jährige, die sich seit fast drei Jahrzehnten immer wieder ehrenamtlich in ihrer Heimatstadt engagiert.

Redaktionsleiter Stephan Poost überreicht Conny Zurawczak im Kundencenter des Stormarner Tageblatts einen Blumenstrauß und eine Urkunde des sh:z-Verlags und bedankte sich für ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz. „Sie schaffen es nicht nur, Sachen und Ideen anzustoßen, sondern auch so zu übergeben, dass sie weiter laufen. Ihre Stärke ist es, Freude weiterzugeben und andere zu begeistern“, betonte Stephan Poost. Das ist zum Beispiel beim Handarbeitstreff für Migrantinnen der Fall, den Conny Zurawczak gründete, vier Jahre lang führte und dann an Karin Schonvogel und Angelika Wagner übergab, die den beliebten Treff nun weiter organisieren.

„Ehrenamt ist ja in erster Linie auch Teamarbeit“, betont Conny Zurawczak mit der ihr eigenen Bescheidenheit. Das gelte auch für das Willkommenscafé im Bürgerhaus, bei dem viele andere Ehrenamtler Kuchen backen und Tische decken.

Und auch bei der Book Oldesloe, die aus einer Idee ihres Sohnes Sascha heraus entstand, wird Conny Zurawczak im kommenden Jahr wieder mit im Orga-Team sitzen. Besonders spannend findet sie die Teamarbeit, wenn sich plötzlich Hürden auftun. „Dann kommt plötzlich ein Feuerwerk an neuen Ideen aus dem Team, und es wird besser, als zuvor“, ist die Erfahrung der Oldesloerin, die lieber im Hintergrund bleibt, aber überall dabei ist, wo Kreativität gefragt ist. „Ich treffe immer wieder Leute, die Ideen haben und dann machen wir zusammen was daraus.“ Das Schwere sei allerdings, dass sie auch bei schönen Sachen ab und zu mal auf die Bremse treten müsse, gesteht die Mutter zweier erwachsener Kinder. „Das Ehrenamt macht mir so viel Spaß, denn man bekommt ja auch viel zurück.“

Am liebsten schreibt sie eigene Gedichte, denn Lesen und Vorlesen sind ihre Passion. Die Ideen dafür kommen ihr meistens bei langen Spaziergängen im Brenner Moor. „Das ist mein Kraftort, ich bin gerne in der Natur, da komme ich zur Ruhe“, sagt Conny Zurawczak. Und wichtig ist ihr auch, immer positiv zu denken. „Es ist wichtig, den Fokus auf das Schöne zu legen, denn Negatives gibt es genug“, betont Conny Zurawczak.