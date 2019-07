Ausweichquartier für „Junge Kunst“

Galerie BOart in der Mühlenstraße feiert am 25. August Wiedereröffnung

von Patrick Niemeier

29. Juli 2019, 12:20 Uhr

Bad Oldesloe | Die Galerie BOart in Bad Oldesloe bleibt weiterhin wegen notwendiger baulicher Maßnahmen geschlossen. Die Analyse der Dämmmittel in der Deckenkonstruktion hat ergeben, dass es sich bei dem Dämmstoff um eine Glaswolle handelt, die entfernt und ersetzt werden muss. Der Betrieb in den Galerieräumen startet nach der Sanierung am 25. August mit „Das Warten. Das Lauschen. Das Stillsein.“ von Fotografin Michaela Wendland.

Die Veranstaltung „Paulinho kommt“ mit Lutz Mathesdorf kann deswegen nicht wie geplant ab dem 7. August stattfinden. Die Kinderbuchausstellung und Lesung wurden abgesagt. Die Ausstellung „Junge Kunst – 10 Talente stellen aus“ der Galerie BOart sorgt aktuell in Bad Oldesloe in der Hindenburgstraße 16, Eingang nur rückwärtig vom Weg am Stadtarm, für Furore. Unter den jungen Ausstellern sind Aileen Clausager (19), Hanna Dreu (20), Mareike Tendam (24), Laura Heidorn (23) aus Bad Oldesloe, Malinda Hentei (16) aus Wakendorf, Neko Cela (18) aus Grabau, Kira Steglich (16) und Dana Pessing (27) aus Reinfeld sowie Nils Bollenbach (18) und Patrick Zurheide (32) aus Bargteheide.

Da die Türen der Galerie BOart in Bad Oldesloe wegen einer Deckensanierung geschlossen bleiben müssen, findet die Ausstellung Junge Kunst diesmal an einem alternativen Veranstaltungsort in der Altstadt statt. So stellen die zehn jungen Frauen und Männer, zwischen 16 und 32 Jahren, noch bis zum 3. August ihre Werke in der Hindenburgstraße 16 aus. Der Ausstellung war eine kreisweite Ausschreibung vorausgegangen, sie erfreut sich trotz Urlaubszeit seit dem Start am 21. Juli einer großen Resonanz mit bis zu 20 Besuchern pro Tag und kann noch bis einschließlich Sonnabend, 3. August, angesehen werden.

Wegen der hochsommerlichen Temperaturen gelten Sonderöffnungszeiten. Öffnung zum Feierabend: dienstags bis freitags von 18 bis 20.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr.

Die Galerie BOart ist eine ehrenamtlich betriebene Produzentengalerie, die seit drei Jahren in der Mühlenstraße 9-10 in Bad Oldesloe ihren Sitz hat.