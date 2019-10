Austausch für Ältere im Kub

Avatar_shz von Stephan Poost

21. Oktober 2019, 14:29 Uhr

bad oldesloe | Donnerstag, 24. Oktober, 17 Uhr, lädt der Sachbereich Kultur der Stadt Bad Oldesloe Bürger/innen, lokale Akteure, Fachkräfte und Ehrenamtliche zum Austausch ins Kub ein. In den kommenden Jahrzehnten nimmt der Anteil der Über-65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung deutlich zu. Als Folge des demografischen Wandels steigt auch der Bedarf und das Interesse an passenden Freizeitgestaltungs- und Kulturangeboten. Gemeinsam mit den Teilnehmenden möchte das Kulturbüro durch Impulsvorträge, Tischgespräche und einen offenen Austausch Ideen für künftige Kultur- und Veranstaltungsangebote entwickeln. Welche Wünsche gibt es im Bereich der Kultur für ältere Erwachsene? Wie kann man Neues ergänzen? Anmeldung bitte unter Telefon (04531) 504191 oder per E-Mail an tim.knackstedt@badoldesloe.de. Eine Teilnahme ist aber auch ohne Anmeldung möglich.