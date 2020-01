Ammersbek : Ausstellung im Kunsthaus am Schüberg

Ausstellung: „Nicht zur reinen Erbauung geladen“ wird Sonntag eröffnet.

13. Januar 2020, 11:51 Uhr

Das KunstHaus am Schüberg, Wulfsdorfer Weg 33 in Ammersbek, eine Einrichtung des Ev. Kirchenkreises Hamburg-Ost, lädt ein zur Eröffnung der Kunstausstellung „Nicht zur reinen Erbauung geladen“ von Kirsten Brünjes (Figuren) und Sonja Koczula (Bilder) am Sonntag, 19. Januar, um 11.30 Uhr.

Die Figuren von Kirsten Brünjes kommen aus unserer Welt und doch scheitern wir mit unserer üblichen Begegnungsweise an ihnen, da sie eine Schicht in uns rühren, die an das Fremde im Bekannten, das verstörend Laute von Zartheit und Verletzlichkeit rührt. Der offene Kinderblick in uns ist hier im ernsten Sinne angesprochen. Eine offene Einladung, das Fremde im Alltag und in uns selbst aufzuspüren und zu integrieren.

Ob in Schwarz-weiß oder Farbe, die Malerei von Sonja Koczula weist fast schon reliefartig in den Raum und lotet diesen mit genauen Bewegungen aus. Beschrieben werden so von ihr etwaige klare Außenräume, aber auch sinnend ruhende Innenräume, die von einer archaischen, malenden Sprache zeugen und die Betrachter/innen an scheinbar Bekanntes heran leiten, um im Moment des Er-Kennens über sich hinauszuweisen und Unbekanntes anklingen zu lassen.

Die Ausstellung wird mit einem Künstlergespräch mit Kirsten Brünjes, Sonja Koczula und Axel Richter, dem künstlerischen Leiter des Kunst-Hauses am Schüberg, eröffnet.





Ausstellungszeitraum: 19. Januar bis 29. März. Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 17 Uhr, sonn- und-feiertags von 10 bis 14 Uhr. Kaffeebar und Skulpturenpark sind ganzjährig geöffnet.