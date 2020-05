Schloss Reinbek : Ausstellung „Eine einzelne Linie gewischt, die das Bild durchzieht“

Ausstellung noch bis zum 14. Juni, an einigen Tagen ist die Künstlerin selbst vor Ort.

19. Mai 2020, 11:12 Uhr

Noch bis zum 14. Juni zeigt das Schloss Reinbek die Ausstellung „Eine einzelne Linie gewischt, die das Bild durchzieht“ – Malerei und Installation der Künstlerin Janine Gerber. Ihr künstlerischer Ansatz beinhaltet die Fragestellung nach der Bedeutung des Raumes, der sich im Bild manifestiert. „Diesen wünsche ich zu öffnen, aufzulösen und dadurch neu zu definieren“, so Gerber. Als Analogien schafft Sie Flächen, die sich berühren, überlagern und in denen ein Übergang zum Körperlichen sichtbar wird. Sie sind gerissen, fest, starr, weich oder auflösend.In ihren neuesten Arbeiten nutzt sie das Medium Fotografie, um Ausschnitte der Installationen als Erinnerungen festzuhalten und Blickrichtungen vorzugeben, die das Körperliche des Materials wieder in die Fläche zurückzieht. Janine Gerber ist Samstag, 30. Mai, und Sonntag, 7. Juni, ab 15 Uhr für Gespräche vor Ort. Anmeldung: Ruf (040) 72750811; kulturzentrum@reinbek.de.





Ohne Voranmeldung ist die Ausstellung zu geänderten Öffnungszeiten zu sehen: Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 3 Euro pro Person.