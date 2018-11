Bargteheide : Ausschuss beschließt Prüfung weiterer Trassen

Verkehrschaos soll vermieden werden und die angespannte Haushaltssituation bleibt im Blick.

13. November 2018, 09:41 Uhr

Die Verwaltung in Bargteheide soll mögliche Trassen für eine dritte und möglicherweise vierte Querung der Bahnlinie prüfen. Einen entsprechenden Antrag der CDU beschloss der Ausschuss für Planung und Verkehr einstimmig. Hintergrund ist die geplante Erneuerung der Bahnbrücke über die Lohe, bei der mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr gerechnet wird.

„Wir haben das Verkehrschaos erlebt, als die Brücke zum Tremsbütteler Weg erneuert wurde“, begründete Gudrun Hofer den Antrag. Das habe zwar nur fünf Wochen gedauert, aber für chaotische Verkehrsverhältnisse gesorgt. Damals gab es nur noch eine Verbindung von Westen nach Osten. Das Vorhaben begrüßten alle Parteien, es sollte ergebnisoffen verlaufen. Einige Ausschussmitglieder verwiesen dabei aber auch auf die angespannte Haushaltssituation. „Die Planung ist wichtig, sollte mit Hinblick auf mögliche Fördermittel zurückgestellt werden“, so Dr. Ruth Kastner (Grüne). Gorch-Hannis la Baume (FDP) war hingegen bereit, noch mehr Geld bereitzustellen. „Wir sollten darüber auch mit der Bahn verhandeln“, schlug Renate Mascher (WfB) vor. Am ehesten denkbar wäre eine Querung im Norden auf der Höhe der Straße Am Krögen. Die soll ohnehin ausgebaut werden. Mit Fertigstellung der Westumgehung, die bis zum Fischbeker Weg durchgebaut werden soll, wäre eine Bahnquerung dort bis zum Tremsbütteler Weg am schnellsten realisierbar.

Bis 2022 wird es aber wohl nicht dazu kommen. Als kurzfristige Notlösung nur für die Bauzeit schlug Gudrun Hofer vor, den ehemaligen Bahnübergang zur Theoder-Storm-Straße während der Bauphase befristet zu öffnen. „Wir gehen von einer negativen Stellungnahme der Bahn aus“, sagte Bauamtsleiter Jürgen Engfer dazu. Bei Erneuerung der Lohe-Brücke müsse die Straße darunter auch einen Meter tiefer gelegt werden, was ohne Vollsperrung kaum möglich sei.

Im Gespräch ist eine neue Querung vom Südring aus, die im Osten südlich des Gewerbegebiets als Umgehung fortgeführt werden könnte. 100 000 Euro sollen für die Trassenführung bereitgestellt werden, falls Finanzausschuss und Stadtvertretung dem zustimmen.