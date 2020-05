Reinfeld : Ausnahmezustand in der Ausschusssitzung

Corona-Krise: Schon jetzt zeichnet sich ein Minus an Gewerbesteuern in Höhe von rund 860.000 Euro ab.

Frauke Schlüter

22. Mai 2020

Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wo sonst die Handballer des SV Preußen ihre Tore werfen und Schulklassen Sportunterricht haben, tagt jetzt der Hauptausschuss unter strengsten Corona-Sicherheitsvorkehrungen. Die Stadtverordneten kamen mit Mundschutz in die Sporthalle der Immanuel-Kant-Schule. Sie streiften sich am Eingang mit einem speziellen Gerät blaue Plastikschuhe zum Schutz des Hallenbodens über, trugen sich mit einem Einmal-Bleistift in eine Liste zur eventuellen Nachverfolgung der Teilnehmer ein und nahmen jeder an einem separaten Tisch mitten in der Turnhalle und in gebührendem Abstand Platz. Erst hier durfte der Mundschutz abgenommen werden. Gleiches galt für die nur drei anwesenden Bürger, die in der riesigen Halle inmitten der rund 40 mit Sicherheitsabstand aufgestellten Stühle ein wenig verloren wirkten. Bürgervorsteher Gerd Hermann brachte die bizarre Situation dann auch auf den Punkt: „Das ist eine Premiere. So eine Sitzung hat es in Reinfeld noch nie gegeben.“

Gekommen war auch Reinfelds frisch gewählter neuer Bürgermeister Roald Wramp, der im September Amtsinhaber Heiko Gerstmann ablösen wird. Letzterer blieb der Sitzung fern. Obwohl ein Bericht von ihm auf der Tagesordnung stand. Das gab Anlass zu Spekulationen, die jedoch diplomatisch geäußert wurden: Man rechne nicht damit, dass Gerstmann überhaupt noch zu einer Sitzung kommen werde, oder der Bürgermeister befinde sich für längere Zeit „außerorts“. Beate Horn, städtische Fachbereichsleiterin, überbrachte den Ausschussmitgliedern eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Bearbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse ginge sehr gut voran. „Wir sind deutlich vor der Zeit“, so Horn. Die Abschlüsse 2012 und 2013 seien komplett abgeschlossen. Sie rechne damit, dass auch der besonders wichtige Abschluss 2014 rechtzeitig und in Kürze vorliegen werde. Horn: „Solange dieser nicht auf dem Tisch liegt, gibt es keine neuen Genehmigungen.“ Die Fertigstellung entscheidet darüber, ob und wann Reinfeld wieder handlungsfähig ist. Das hat der Kreis Stormarn Anfang des Jahres unmissverständlich deutlich gemacht, indem er den neuen Haushalt nicht genehmigte. Beate Horn zeigt sich zuversichtlich, dass sich am Ende dieses Jahres ein „kleiner Silberstreifen am Horizont“ abzeichne. Dieser Silberstreifen – und das ist die schlechte Nachricht – könne jedoch durch die finanziellen Einbußen der Stadt durch die Corona-Krise getrübt werden. Schon jetzt zeichnet sich ein Minus an Gewerbesteuern in Höhe von rund 860.000 Euro ab. Auch größere Firmen hätten um Stundung gebeten. Kämmerer Riemann sieht den Haushaltsausgleich dadurch wesentlich in Frage gestellt: „Wenn wir nachbessern müssen, kommen wir um einen Nachtrag nicht herum.“ Und Horn ergänzt: „Da habe ich nur Hiobsbotschaften. Wenn es so weitergeht, haben wir ein Problem.“ Glück im Unglück: Weil Reinfeld einen Interimshaushalt hat, muss keine Haushaltssperre verhängt werden.