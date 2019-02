Ahrensburg : „Aus meinem Leben“

Ahrensburger Streichquartett spielt Mozart und Smetana in der St. Johanneskirche.

01. Februar 2019, 18:00 Uhr

Eintauchen in die Welt der klassischen Musik: Dies geht am besten bei einem Konzertabend des Ahrensburger Streichquartetts. Am Sonntag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr ist es wieder soweit. Die Veranstaltung ist in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des kulturellen Programms vom Förderverein St. Johannes geworden. Das Streichquartett besteht seit gut 25 Jahren und ist europaweit aufgetreten. Auf dem Programm steht das „Hoffmeister-Quartett“ von Mozart in D-Dur, KV 499. Franz Anton Hoffmeister war als Verleger bekannt und unterstützte Mozart oft finanziell. Das Werk entstand ein Jahr nach Beginn der Komposition des Figaro und erschien im selben Jahr bei Hoffmeister. Mit dem Figaro teilt es die Haupttonart D-dur, dazu die Mischung aus Melancholie und frivolen Elementen, heiterem Charme und leidvollem Ernst, welche die Oper so unvergleichlich macht. Zudem wird „Aus meinem Leben“, Quartett e-moll, op. 1,, von Smetana erklingen. Zu dieser Autobiographie in Tönen wurde Smetana durch sein „unabwendbares Schicksal” gedrängt, die durch Syphillis ausgelöste Taubheit, die sich 1874 durch ein Pfeifen im Ohr angekündigt hatte und 1876, im Entstehungsjahr des Quartetts, zur Gewissheit geworden war. Ähnlich wie Tschaikowsky in seinen letzten beiden Sinfonien ließ Smetana vor diesem tragischen Hintergrund sein Leben in einem viersätzigen Werk Revue passieren.