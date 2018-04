Pölitz : Aus 3000 Bäumen wird ein Mischwald

Rotarier greifen zum Spaten pflanzen auf einem knappen Hektar Fläche 3000 Bäume.

Erstaufforstung am Waldrand zwischen Pölitz und dem Rümpeler Ortsteil Rohlfshagen. Gut 30 Rotarier griffen zum Spaten. Auf einem knappen Hektar Fläche wurden 3000 Bäume gepflanzt. „Es soll ein Mischwald auch mit seltenen Baumarten entstehen“, sagt Jens Bosse, Rotarier und Förster der Landesforsten. Gepflanzt würden deshalb auch Feldulme, Elsbeere, Flatterulme und Feldahorn.

Die Landesforsten haben die Wiese angekauft und kooperieren bei der Anpflanzung mit den Rotariern. „Wir wollen die ökologische Funktion des Waldes und seine soziale Bedeutung als Erholungs- und Arbeitsraum stärken“, sagt Bosse. Dabei entstünden Lebensräume für Wildbienen, den Waldkauz und den Hallimasch. Auch die Bedeutung des Waldes als Lieferant für regenerative Rohstoffe bleibe dabei im Blick. Schleswig-Holstein sei mit nur elf Prozent Anteil eines der waldärmsten Flächenländer.

An der Aktion beteiligten sich 28 der insgesamt 78 Rotary Service-Clubs im Distrikt 1890. Für den Ankauf der Jungpflanzen wurden 6000 Euro investiert. „Es folgen landesweit weitere Pflanzaktionen, bei den insgesamt 7000 Bäume gepflanzt werden“, so Bosse. Sie seien auch wichtig als Speicher von Kohlendioxid. Allein auf der jetzt bepflanzten Fläche bei Pölitz würden jährlich zwischen 30 000 und 30 000 Kilogramm des Gases gebunden, wenn die Bäume eine gewisse Größe erreicht hätten.

In Vierergruppen machten sich die Helfer an die Arbeit. Die Pflanzreihen haben zwei Meter Abstand, damit der Grasaufwuchs maschinell gemäht werden kann. In den Reihen beträgt der Abstand einen Meter. Dabei werden gleiche Arten in Gruppen gesetzt, damit konkurrenzstarke Bäume nicht die Oberhand gewinnen.

„Das ist ein großartiges Investment in die Zukunft“, sagt die designierte Rotary-Gouverneurin Vera Klischan, die ihr Amt als erste Frau in dieser Position im kommenden Jahr antreten wird. Es sei ein Beitrag gegen den Klimawandel und die weltweiten Waldrodungen.