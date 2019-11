Kommentar : Augen zu

Avatar_shz von Patrick Niemeier

05. November 2019, 15:23 Uhr

Es wäre naiv zu glauben, dass eine Stadt keine Investoren benötigt. Es ist arrogant, Arbeitsplätze nur im hochqualifizierten Bereich zu sehen. Unberechtigte Kritik an Investoren ist unnötig. Aber vor jeder Kritik an einem Unternehmen zurückzuschrecken, das weltweit einen schlechten Ruf als Arbeitgeber genießt, hat einen Beigeschmack. In der Sitzung des WPA wirkte es schon seltsam, wie vor allem CDU und FDP Angst davor zu haben schienen, dass Amazon absagt, als sei die Devise „Augen zu und durch“. Vielleicht sollten manche Lokalpolitiker sich daran erinnern, dass sie die Vertreter der Bürger und nicht die Lobby der Investoren sind.