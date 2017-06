Bargteheide : Aufruf zum Mitmachen

Bei der Koordinationsstelle der 17. Stormarner Kindertage im Kinderschutzbund in Bargteheide fangen die Planungen für die diesjährigen Kindertage an warmzulaufen. Initiativen, Schulen, Kitas, Sportvereine sowie die öffentliche Verwaltung und auch engagierte Privatpersonen können jetzt ihre Veranstaltung für den Zeitraum 17. bis 29. September 2017 anmelden.

Der Schirmherr der Kindertage, Kreispräsident Hans-Werner Harmuth sowie Birgitt Zabel, 1. Vorsitzende des Kinderschutzbundes, rufen alle Interessierten dazu auf, sich an der bedeutendsten Kinderrechteinitiative Schleswig-Holsteins zu beteiligen. Der Fokus der diesjährigen Kindertage liegt auf dem Thema ‚Kindheit auf dem Lande‘.

Jedes 4. Kind im Kreis Stormarn lebt im ländlichen Raum, das sind fast 10 000 Kinder. Birgitt Zabel erklärt: „Diese Kinder sind oft eingeschränkt in ihrer Freiheit, Freunde zu treffen oder Sport- und Freizeitangebote wahrzunehmen. Ohne Bus oder Eltern-Taxi müssen sie zu Hause bleiben. Wir würden uns freuen, wenn es in diesem Jahr viele Angebote im ländlichen Raum gibt, damit wir ihren Lebensraum besser kennenlernen und ihre Interessen besser berücksichtigen können.“

Die Beteiligung bei den Stormarner Kindertagen ermöglicht es den Beteiligten, ihre eigenen Angebote zu zeigen und diese mit ihrem Einsatz für Kinderrechte zu verknüpfen. Ein Sportverein z.B. kann ein Sportangebot verknüpfen mit einer Diskussion über Gewalt im Sport oder zwischen Jugendlichen. Eine Kita oder Schulklasse kann die Kindertage zum Anlass nehmen, einzelne Kinderrechte mit den Kindern spielerisch aufzugreifen.

Meldeschluss für die Stormarner Kindertage ist der 9. Juni. Wenn Sie bereits eine Idee haben, aber Ihnen fehlen noch Mitstreiter oder Kooperationspartner, rufen Sie gern beim Kinderschutzbund an: Telefon (04532) 280683. Ihre Veranstaltung anmelden können Sie im Internet: www.stormarner-kindertage.de.



Was sind die Stormaner Kindertage?

Als vor 17 Jahren eine Gruppe Stormarner Träger der Kinder- und Jugendhilfe die Stormarner Kindertage ins Leben riefen, haben sie eine Plattform für alle Menschen geschaffen, die sich für Kinder und ihre Rechte einsetzen. Seitdem beteiligen sich viele Schulen, Kindertagesstätten, Sportvereine, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Beratungsstellen und auch Politiker und die öffentliche Verwaltung an den Stormarner Kindertagen, die in den zwei Wochen um den Weltkindertag im September stattfinden. Durchschnittlich über 100 verschiedene Angebote wurden in den vergangenen Jahren kreisweit von vielen haupt- und ehrenamtlichen Veranstaltern organisiert.

Birgitt Zabel und Hans-Werner Harmuth: „Große und kleine Veranstaltungen verfolgen das Ziel, unsere Gesellschaft für die Bedürfnisse von Kindern zu sensibilisieren. Obwohl rechtlich gleiche Ansprüche bestehen, sieht die individuelle Kindheit sehr unterschiedlich aus. Persönliche Begabungen, die familiären Beziehungen, Wohnort und soziale Lage können förderlich oder behindernd wirken. Entsprechend brauchen wir kinderfreundliche und kindergerechte Strukturen genauso wie individuelle Hilfsangebote. Wir wollen gemeinsam Wege finden, um Kindern im Kreis Stormarn gleiche Lebenschancen zu ermöglichen und Barrieren zu reduzieren.“









von Volker Stolten

erstellt am 05.Jun.2017 | 14:20 Uhr