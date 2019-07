Auffrischung in Erster Hilfe beim DRK

von shz.de

22. Juli 2019, 11:50 Uhr

Bad Oldesloe | „Bei rechtzeitigen und richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen könnten zehn Prozent der Unfalltoten gerettet werden, daher appellieren wir an die Verkehrsteilnehmer, ihre Erste-Hilfe- Kenntnisse möglichst alle zwei Jahre aufzufrischen“, so das DRK-Team. In jedem Erste Hilfe-Kursus vom DRK wird der Defibrillator vorgestellt und mit einem Übungs-Defi in HLW eingesetzt. Dieser Lehrgang ist für Betriebsersthelfer, Erzieherinnen, Lehrer, Übungsleiter, geeignet zur Verlängerung der Ersten-Hilfe-Bescheinigung. In- nerhalb von zwei Jahren muss die EH-Bescheinigung, laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft, aufgefrischt werden. Ein Auffrischungskursus findet statt am: Freitag, 26. Juli, beim DRK-Kreisverband Stormarn, Grabauer Straße 17 in Bad Oldesloe. Der Lehrgang hat einen Umfang von neun Unterrichtseinheiten und beginnt um 9 Uhr. Die Gebühr beträgt 40 Euro. Bei Betriebsersthelfern erstattet die zuständige Berufsgenossenschaft die Gebühren. Ein weiterer Auffrischungskursus (9 Unterrichtsheinheiten) wird ab Freitag, 2. August, ab 9 Uhr an gleicher Stelle angeboten. Anmeldungen online unter www.drk-stormarn.de, Angebote, Erste-Hilfe-Kurse

oder Info: (04531) 1781 14 (Frau Plambeck und Frau Bösger).