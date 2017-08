Stormarner Wochenschau : Aufenthaltsqualitäten so und so

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Machbar:

Es ist eine der Politik offensichtlich innewohnende Eigenschaft, vor Wahlen viele Dinge zu versprechen, und die meisten sind auch gut darin, sie nach den Wahlen so wieder „einzufangen“, dass es bis zu den nächsten Wahlen vergessen wird. Dabei müssen die Argumente gar nicht falsch sein, man darf aber bezweifeln, dass sie neu sind. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann hatte es geschafft, dass Ortsumgehungen für Geesthacht, Ratzeburg, Schwarzenbek und Lauenburg in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurden. Und Brackmann hatte auch immer die rot-grüne Landesregierung kritisiert, dass sie Bundesmittel für Straßenbau nicht abgerufen hatte. Jetzt wird Schleswig-Holstein schwarz-gelb-grün regiert, aber mit den Ortsumgehungen wird es trotzdem nichts. Nur in Schwarzenbek sieht der neue Wirtschafts- und Verkehrsminister Handlungsbedarf, die anderen müssten erst mal in die Röhre gucken. Begründung: Das Land habe einfach die Planungskapazitäten nicht. Und ganz oben würden die Hochbrücke der A 7 und der Weiterbau der A 20 stehen. Den hatte Bernd Buchholz vor der Wahl zu einem Termin versprochen, den er bereits selbst wieder hatte „einfangen“ müssen.

Leider hat er mit den Planungskapazitäten Recht, und das ist auch für Stormarn schlecht. Hier sind seit langem die Probleme an den A1-Anschlussstellen Ahrensburg/Siek und Stapelfeld/Braak bekannt. Mehr als Abbiegerspuren- oder -ampeln kamen nicht zustande, obwohl jeder weiß, dass die Landesstraßen das Nadelöhr sind. In Stapelfeld ließe sich das Problem mit einer Erweiterung relativ einfach lösen, am Ostring braucht es dafür allerdings eine neue Brücke. Die WAS und die Gemeinden an den Abfahrten haben diese Woche mit einem Verkehrskonzept noch einmal auf Dringlichkeit und Lösungsmöglichkeiten hingewiesen. Sanierungsstaus gibt es aber nicht nur hier. Stormarn wird geschlossen und druckvoll in Kiel auftreten müssen, um sich mit seinen Notwendigkeiten durchsetzen zu können. Da der Verkehrsminister gleichzeitig auch Wirtschaftsminister ist, wird er ein Argument nicht vom Tisch wischen können: Wenn die Kieler Regierung weiterhin das Geld, das in der Metropolregion verdient wird, großzügig im Land verteilen möchte, steht sie auch in der Pflicht, für die dafür notwendige Infrastruktur zu sorgen.

A-qualität:

Natur pur

Man sagt ja immer, man geht schwimmen, wenn man ins Freibad oder an den Strand geht. Aber in Wirklichkeit halten sich die Badegäste die meiste Zeit gar nicht im Wasser auf. Sondern auf dem Strand oder auf der Liegewiese. Wenn das Land also der essenzielle Bestandteil des Badevergnügens ist, wird klar, dass es das am Poggensee nicht mehr geben kann. Der April-Sommer mit seinen ausgiebigen Regengüssen traf am Poggensee auf Bachläufe, in denen nichts mehr floss und auf Oldesloer Politiker, die dem nicht durch Ausbaggern abhelfen wollten – wegen naturschutzfachlicher Bedenken. So kam kaum einer ins Freibad, und wer kam, kam nicht wieder. Mag ja sein, dass man diese Problem in diesem Jahr noch in den Griff bekommt, aber der Ruf ist erst mal ruiniert. Einfacher, billiger und konfliktfreier wäre es vermutlich, aus dem Frei- ein Schlammbad zu machen, dachte sich unsere Karikaturistin. Und das hätte auch eine ganz neue Aufenthaltsqualität.: Es ist schon erstaunlich, was die Natur immer wieder zum Vorschein bringt. Ob Flora oder Fauna. Überall greift ein Rädchen ins andere, steht ein ganz ausgeklügelter Plan dahinter. Eindrucksvoll zu sehen im Oho-Kino in Bad Oldesloe. Dort waren einmal nicht die Action-Heroen und Film-Grazien oder bombastische Spezialeffekte und spektakuläre Wendungen tonangebend – sondern coole Landschaften und schräge Typen aus der Tierwelt die Stars. 150 Naturfilmfreunde ließen sich vergangenen Sonnabend das Gratis-Kino im Rahmen des Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen in Eckernförde nicht entgehen und waren wohl begeistert: Denn die aufgestellte Spendenbox für die vielen Green-Screen-Ehrenamtler war mit gut 425 Euro prall gefüllt. Heute, 11 Uhr, laufen die drei Naturbeiträge erneut bei Heinz Wittern im Oho-Kino an der Hamburger Straße 13. Das Lichtspielhaus ist aber nicht nur für die geöffnet, die vor einer Woche leer ausgingen. Jeder, der Lust hat, kann kommen und staunen, was Mutter Erde so alles zu bieten hat. Zumal das Filmvergnügen nix kostet – sich aber auszahlt. Großes Kino! Da kann man nichts falsch machen.