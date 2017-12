„Aufarbeitung muss weitergehen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Blase 1 von 1

von Rolf Blase

erstellt am 19.Dez.2017 | 16:01 Uhr

Nach sechs Jahren hat das Kirchengerichtsverfahren gegen den Ahrensburger Pastor i. R. Friedrich H. sein Ende gefunden. Der heute 76-Jährige war einer von zwei Beschuldigten im größten Missbrauchsskandal der Evangelischen Kirche im Norden.

2010 war durch den Brief eines Opfers nach und nach an die Öffentlichkeit gekommen, dass der Pastor Dieter K. ab Ende der 1970er Jahre Jugendliche sexuell missbraucht hatte. Juristisch ist das verjährt und zu einem Disziplinarverfahren kommt es nicht, weil der Ruhestandspastor selbst die Entlassung aus dem Dienst beantragt.

Friedrich H. war seinerzeit zweiter Pastor im Hagen. Er räumte ein, von den Übergriffen seines Kollegen gewusst, fälschlicherweise aber geschwiegen zu haben. Zudem gesteht er später auch „Liebesbeziehungen“ mit einer 17- und einer 18-Jährigen. Den Vorwurf sexuellen Missbrauchs bestreitet er allerdings.

Das Disziplinarverfahren, das das Landeskirchenamt angestrengt hatte, endete 2012 quasi mit einem Freispruch. Die Entfernung aus dem Dienst mit dem Verlust der Pensionsansprüche wertete das Gremium aus ehrenamtlichen Richtern und Theologen unter dem Vorsitz des Reinbeker Amtsgericht-Präsidenten als unverhältnismäßig und stellte das Verfahren ein.

Das stieß sowohl bei der Ahrensburger „Betroffen Initiative Missbrauch“ (MiA) als auch bei der Kirche auf Unverständnis, auch weil keine Zeugen gehört worden waren. Als die schriftliche Begründung vorlag, legte das Kirchenamt Rechtsmittel ein. Der Fall müsse erneut und mit anderen Richtern verhandelt werden.

Das dauerte bis jetzt. Zwar kam das Gremium erneut zu dem Schluss, dass eine Entfernung aus dem Dienst unverhältnismäßig wäre. Die wesentlichen Vorwürfe hielten die Richter aber für zutreffend. „Für viele Betroffene und Zeugen ist die Erklärung, dass vorgebrachte Vorwürfe als erwiesen gelten, letztlich eine sehr wichtige Bestätigung, auf die lange gewartet werden musste“, sagt Anselm Kohn im Namen der Initiative „Missbrauch in Ahrensburg“.

Auch wenn sich die Frage stelle, ob es auch bei einem Kirchengericht Revisionsmöglichkeiten geben solle, sei das Ende des Verfahrens gegen Friedrich H. ein Meilenstein in der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. „Es war ein langer und anstrengender Kampf, sich Gehör zu verschaffen und all die begleitenden Dynamiken bis hin zu Existenzbedrohungen zu durchleben“, sagt Kohn, Stiefsohn von Dieter K. und treibende Kraft in der Aufklärung.

Die „Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit“ des letzten Verfahrensdurchgangs erkenne man an, „auch wenn wir zeitweise den Eindruck hatten, dass das Gericht die Belange der involvierten Betroffenen in ihrer Zeugenfunktion nicht immer ausreichend berücksichtigte. Bei uns sind die Berichte von Betroffenen zusammengelaufen, die durch das Verfahren erheblichen Belastungen ausgesetzt waren, die zumindest teilweise vermeidbar gewesen wären“, heißt es in der Mia-Erklärung von gestern.

Das Verfahren gegen Friedrich H. habe Geschichte geschrieben, es zeige aber ebenso wie die Entlassung von Pastor K. auf eigenen Wunsch, dass nicht alle Fälle des klerikalen Versagens kirchenrechtlich behandelt werden können. Und wenn durch den Vorsitz eines weltlichen Richters die Anlehnung kirchlichen an das öffentliche Recht geregelt ist, dann stelle sich die Frage, ob es auch Revisionsgerichte geben sollte.

Eine große Überraschung sei es für die Initiative gewesen, dass die Kirchenverwaltung in dem Verfahren auf der Basis ethischer Grundsätze und mit viel Einfühlungsvermögen sowie im stetem Bemühen um Korrektheit im Sinne vieler Betroffener glaubwürdig und konsequent gehandelt habe. Dagegen „haben wir in dem Verhalten der Kirchenleitung Widersprüchlichkeit erlebt. Wir sind erschrocken von dem krassen Gegensatz, den wir zwischen dem postulierten hohen moralischen Anspruch und der Arroganz der Macht erkennen, die den eigenen Vorteil erbarmungslos um nahezu jeden Preis durchzusetzen sucht – selbst wenn der ‚Angreifer‘ hilflos und schwach ist und ein berechtigtes Anliegen hat“, schreibt Kohn.

Die MiA-Initiative begrüße das Ende des Verfahrens, das könne aber nicht das Ende der Aufarbeitung sein, betont Anselm Kohn: „Zu viel ist in der Zeit des Aufbruchs seit 2010 geschehen. Es braucht dringend eine Aufarbeitung der Aufarbeitung. Denn für den Prozess der letzten Jahre haben wir neue Übergriffigkeiten und neues Unrecht dokumentieren müssen und haben zu bilanzieren, dass es Betroffene und Opfer in zweiter Generation gibt, die noch gar nicht oder nur ganz am Rande Gegenstand des öffentlichen Diskurses sind. Es gibt also weiterhin offene Punkte.“