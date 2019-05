Auf Sand gebaut

Zeit der Skulpturen in Travemünde: Am Sonnabend geht es los

06. Mai 2019, 12:34 Uhr

Travemünde | Ab kommenden Sonnabend ist Travemünde um eine Attraktion reicher: Die Sandskulpturen- Ausstellung wird eröffnet. Die ersten Figuren aus der „maritimen Welt“ sind bereits fast fertig. Mit dabei ist natürlich auch die Passat.

25 Künstler sind dabei. In den Hallen an der Böbs Werft entstehen rund 100 Skulpturen in 30 Szenen. Der berüchtigte Pirat Klaus Störtebeker ist mit seinen Männern dabei und auch eine Horde Wikinger hat sich angesagt. Dazu kommen Seelöwen, Quallen und Figuren der Mythologie wie König Neptun persönlich. Kleinere Gäste werden sich besonders über „Spongebob Schwammkopf“ und die Meerjungfrau „Arielle“ freuen. Auch Travemünder Motive sind dabei, zum Beispiel bei einem Doppel-Leuchtturm: Auf der einen Seite entsteht der berühmte Leuchtturm von Alexandria, auf der anderen Travemündes alter Leuchtturm. Auch Lübecker Motive sind zu sehen, berichtet „Travemünde Aktuell“. Das Magazin veröffentlichte die ersten Bilder aus der Halle.

Geöffnet ist die Ausstellung vom 11. Mai bis zum 20. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 9,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro und für Kinder (4 bis 14 Jahre) 6,50 Euro. Zwei Erwachsene mit zwei Kindern zahlen 26,50 Euro, mit drei Kindern 27,50 Euro und mit vier Kindern 28,50 Euro. Auf die jungen Besucher wartet auch eine große Sandkiste, damit die Kinder eigene Skulpturen erschaffen können.