„Auf nach Estland, Russland, Schweden“

von shz.de

08. Juli 2019, 13:30 Uhr

grosshansdorf | Ihre Augen leuchteten vor Freude: Bettina Lassen-Reißmann und Horst Reißmann aus Großhansdorf haben bei einer Sonderauslosung im Los-Sparen der Sparkasse Holstein 20.000 Euro gewonnen. Vermögensbetreuerin Angela Fitzner hatte die glücklichen Gewinner in die Sparkassenfiliale in Großhansdorf eingeladen und ihnen dort „symbolisch“ ihre unerwartete „Finanzspritze“ überreicht. Für die beiden Pensionäre, die ihre PS-Lose

bereits seit 38 Jahren haben, ist das – nach mehreren Kleinbeträgen – der erste richtig große Gewinn.

Ideen für die Verwendung des Geldes hat das Ehepaar bereits: Es will unter anderem eine Kreuzfahrt mit der MS Deutschland machen – und zwar nach Estland, Russland, Finnland und Schweden. Und für den „Rest“ finden sie sicherlich auch noch

eine sinnvolle Verwendung.

Beim Los-Sparen der Sparkasse Holstein setzen die Teilnehmer monatlich fünf Euro für ein Los ein. Vier Euro davon werden für den Losinhaber gespart und zu Weihnachten an ihn ausgezahlt. Der verbleibende Euro geht zum Großteil in einen

Verlosungstopf, füllt aber auch einen Sonderfonds, mit dem die Sparkasse Holstein in jedem Jahr unterschiedliche gemeinnützige Zwecke in der Region fördert. Bei den monatlichen Auslosungen

im Los-Sparen winken Geldgewinne von fünf bis 25.000 Euro. Drei Mal jährlich finden zudem Sonderauslosungen statt.