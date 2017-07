Bad Oldesloe : Auf geht’s zur Party am Poggensee

vergrößern 1 von 1 Foto: hfr 1 von 1

Eine ganz besondere Sommer-Party steigt am Mittwoch, 12. Juli, von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Freibades Poggensee. An diesem Tag wird mit Wasserlaufbällen für die Großen und „Power-Paddel-Booten“ für die Kleinen eine besondere Attraktion am See geboten.

Wasserlaufbälle sind auf allen Festen ein Renner und sorgen bei Teilnehmern und Zuschauern für riesigen Spaß – die Power-Paddel-Boote ermöglichen auch den kleinen Wasserratten einen „selbstgesteuerten Ausflug“ auf dem Wasser.

Die Teilnahme kostet für Kinder nur den Eintritt von einem Euro, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bleibt also nur zu hoffen, dass sich das Wetter weiterhin sommerlich entwickelt und das Poggensee-Team an diesem Tag viele Besucher begrüßen kann.

Unter dem Motto „Ferienstart“ am Montag, 24. Juli, und „Abenteuerland“ am Mittwoch, 23. August, sind weitere Events in dieser Saison am Poggensee geplant.

Das Freibad Poggensee zählt zu den schönsten Freibädern im Kreis. Das Bad ist umgeben von einem wunderschönen alten Baumbestand und schon deshalb eine herrliche Sommeroase. Für Wasserratten und Badenixen gibt es reichliche Möglichkeiten zum Schwimmen, Planschen und Spielen. Eine Wasserrutsche im abgetrennten Nichtschwimmerbereich und eine Badeinsel ergänzen das Angebot. Sportlich Aktive können Fußball spielen oder das Beachvolleyballfeld nutzen.

Wer Appetit auf einen Imbiss hat, findet am Kiosk ein ansprechendes Angebot. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, selbst mitgebrachtes Grillgut in der „Grillecke“ zuzubereiten. Gegen ein geringes Entgelt für Bereitstellung und Reinigung kön-nen die Holzkohlegrills genutzt werden.

>Geöffnet ist das Freibad Poggensee – je nach Wetterlage – von 10 Uhr bis 20 Uhr, und vom 1. bis 15. September noch bis 19 Uhr.

>Der Eintritt beträgt zwei Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder. Für die Kleinen unter 7 Jahren ist der Eintritt frei.

von Andreas Olbertz

erstellt am 11.Jul.2017 | 06:00 Uhr