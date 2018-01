Auf Fußball folgt Faustkampf

Kicker des SV Timmerhorn-Bünningstedt greift nach Ende des Hallenturniers in Ahrensburg Spieler von Grün-Weiß Harburg an /Kriminalpolizei ermittelt

Das Hallenfußballturnier des FC Ahrensburg beschrieb Organisator Udo Stroinski als äußerst harmonisch. „Zwei Tage lang war das eine super Veranstaltung, wir haben Lob von allen Seiten bekommen“, sagte der 2. Vorsitzende des FCA. „Sportlich sind beide Tage absolut fair verlaufen. Beim Turnier der zweiten Mannschaften gab es am Sonnabend zwei Zeitstrafen, tags darauf keine einzige. Dafür habe ich mich bei der Siegerehrung noch bedankt“, so Stroinski. Als die Pokale jedoch vergeben waren, ging es plötzlich hoch her. So hoch, dass die Polizei und ein Rettungswagen herbei gerufen werden mussten.

Gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Sporthalle der Stormarnschule eine Schlägerei zwischen mehreren Personen droht. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie allerdings keine Auseinandersetzung feststellen. „Als die jungen Männer die Polizeisirene hörten, sind sie stiften gegangen“, erklärte Stroinski. Dabei soll es sich unter anderem um Fußballer des SV Timmerhorn-Bünningstedt gehandelt haben, die zuvor in die Kabine von Grün-Weiß Harburg gestürmt waren. Georg Erdelbrock (Foto), Mannschaftskapitän der Stomarner, bestätigte dies gegenüber unserer Zeitung. „Im letzten Gruppenspiel gegen Harburg wurde einer unserer Spieler gefoult und ist danach ausfallend geworden. Daraufhin haben wir ihn in die Kabine gebracht“, so der SVT-Routinier. Dort angekommen, habe sich der Spieler plötzlich selbst verletzt. Erdelbrock schickte den Kicker, einen Flüchtling afghanischer Herkunft, in Begleitung eines Freundes ins Krankenhaus, um dort seine Verletzung ärztlich versorgen zu lassen. „Ich habe ihm noch gesagt, dass er nicht zurück kommen soll.“

Während der Halbfinalspiele tauchte der Spieler dann aber doch wieder in der Sporthalle auf. „Er wirkte total entspannt, ich habe mich allerdings gewundert, dass ihn einige Freunde begleitet haben, die ich zuvor nicht in der Halle gesehen hatte“, so der SVT-Kapitän, der gestand, dass ihn ein mulmiges Gefühl beschlich. „Wir waren ausgeschieden; ich aber bin noch geblieben und später nach draußen gegangen, um mit dieser Gruppe zu reden.“

Erdelbrock rief vorsichtshalber auf der Polizeiwache an. Kurz darauf stürmte die Gruppe bereits in Richtung Kabine der Harburger, die einen Notruf absetzten. „Ich habe noch versucht, die Sporthallen-Tür zuzuhalten, konnte aber nicht verhindern, dass es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam“, sagte Erdelbrock. „Die Polizei war erst vor Ort, als der Spuk schon vorbei war“, so der Timmerhorner, der auch einen Tag nach dem Vorfall noch geschockt war. „Für einen Verein wie unseren, der sich besonders um Integration bemüht, ist das ein herber Schlag. Und auch für mich persönlich – ich bin immer noch fassungslos.“

Die Polizei nahm im Rahmen der Nahbereichsfahndung später im Stadtgebiet die Personalien von sieben Tatverdächtigen auf. Nach Aussage der betroffenen Hamburger seien sechs Spieler verletzt worden, einer wurde notärztlich versorgt, konnte wenig später aber bereits die Heimreise antreten. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen nun übernommen. „Der genaue Tathergang muss jetzt im Rahmen von Vernehmungen ermittelt werden“, so Rena Bretsch, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg.

Erdelbrock wird seinen Teil zur Aufklärung beitragen. SVT-Trainer Herbert Schweim kann dies nicht. Schweim erfuhr von den Vorfällen durch unsere Zeitung. „Das kann ich gar nicht glauben. Ich war bis zur Siegerehrung vor Ort – da war noch alles friedlich gewesen“, sagte der Timmerhorner Coach konsterniert.