Großhansdorf : Auf dem Weg zum Wald der Zukunft

70.000 Euro für Thünen-Institut in Großhansdorf: Wissenschaftliche Arbeit immer wichtiger.

von Cordula Poggensee

01. Dezember 2019, 11:53 Uhr

Großhansdorf | Über 70.000 Euro hat der Bund in seinem nächsten Haushalt für das bundeseigene Thünen- Institut für Forstgenetik in Großhansdorf fest eingeplant. Damit soll vor allem in eine Verbesserung der Gewächshaussteuerung investiert werden. „Mit dieser Investition soll auch künftig eine optimale Klimatisierung der für die Forschung notwendigen Gewächshäuser gewährleistet werden“, informiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann aus Berlin.

Das Thünen-Institut für Forstgenetik in Großhansdorf ist vielen Menschen in der Region noch immer wenig bekannt. Dabei leistet das Institut, dass zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gehört, eine überaus wichtige Forschungsarbeit. „Denn hier werden nicht nur Gentests entwickelt, mit denen Art und Herkunft von Hölzern bestimmt werden, um damit unter anderem den illegalen Holzhandel zu unterbinden“, so Backmann. Eine noch größere, weil zukunftsorientiertere Bedeutung kommt dem Institut für seine Suche nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bei heimischen Baumarten zu. Hier wird geforscht, wie sich die heimische Flora auf neue, durch Klimaveränderung begünstigte Schaderreger einstellt und wie und ob sie gegen diese resistent wird.

„Die Jahre 2018 und 2019 haben gezeigt, dass die Klimaveränderungen unserem Wald massiv zusetzen“, stellt der Bundestagsabgeordnete fest. Dabei sei die langanhaltende Trockenheit jedoch nur die eine Seite. Viel gravierender ist, dass sich durch die

Klimaveränderungen bereits im Wald befindliche Schaderreger weiterentwickeln und neue Arten aus wärmeren Regionen zusätzlich einwandern. „Diese Schaderreger haben wiederum einen großen Einfluss auf das Wachstum und die Stabilität eines Waldes und letztendlich auch auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Klimaveränderungen“, sagt Norbert Brackmann.

Bei diesen absehbaren Voraussetzungen steht unser heimischer Wald vor großen Veränderungen und Herausforderungen. Entsprechend groß ist die Aufgabe und Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeit und Forschung, wie sie in Großhansdorf geleistet wird. Am Thünen-Institut für Forstgenetik sollen die Grundlagen gelegt werden, mit denen der Wald dabei unterstützt werden soll, sich dem veränderte Klima anzupassen.

„Dafür braucht das Institut eine geeignete Infrastruktur, hochtechnisch ausgerüstete und moderne Labore wie auch Gewächshäuser mit einer modernen Steuerung“, erläutert Norbert Brackmann das Engagement des Bundes.