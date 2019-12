Trittau : Auf dem Rückweg von der Disco: Unbekannte rauben junge Männer aus

Die beiden Männer wurden getrennt voneinander angesprochen und aufgefordert, ihre Jacken und Geldbörsen auszuhändigen.

09. Dezember 2019, 12:57 Uhr

Trittau | In der Nacht zu Samstag wurden zwei junge Männer in der Bahnhofstraße in Trittau (Kreis Stormarn) ausgeraubt.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Reinbeker (18 und 19 Jahre alt) auf dem Rückweg von der Disco gegen 3.40 Uhr getrennt voneinander auf dem Weg zu einer Bushaltestelle, teilte die Polizei am Montag mit. In der Bahnhofstraße wurden sie jeweils von unbekannten Tätern angesprochen, die ihnen vermittelten, sie seien mit Messern bewaffnet.

Die beiden Geschädigten wurden aufgefordert, den Tätern ihre Jacken und Geldbörsen zu geben. Sie kamen der Forderung nach und blieben unverletzt. Zum Wert des Stehlgutes machte die Polizei bislang keine Angaben.

Personenbeschreibungen

Person eins:

männlich

etwa 19 oder 20 Jahre alt

1,80 bis 1,85 Meter groß

normale Statur

dunkles, gelocktes Haar

dunkle Kleidung

Person zwei:

männlich

etwa 19 oder 20 Jahre alt

1,80 bis 1,85 Meter groß

normale Statur

kurze, schwarze Haare

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/8090 zu melden.

