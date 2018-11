Sülfeld : Auch Sülfeld macht mit

1. lebendiger Adventskalender in der Gemeinde.

von Dirk Gusick

21. November 2018, 17:16 Uhr

Sülfeld Der lebendige Adventskalender in Sülfeld soll Zeit und Raum schaffen, um gut und besinnlich durch die Adventszeit zu kommen. Jeden Abend ist eine andere Familie Gastgeber. Getroffen wird sich von Sonnabend, 1. Dezember, bis Sonnabend, 22.Dezember, mit Ausnahme der Sonntage jeweils um 18 Uhr am Haus des jeweiligen Gastgebers. Eröffnet wird der lebendiger Adventskalender am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr vor dem Pastorat Sülfeld. Dann wird auch zum ersten Mal der große Herrnhuter Stern am Kirchturm leuchten.

Zu jedem Treffen sollte eine Tasse und eine Kerze oder Taschenlampe mitgebracht werden. Den Abschluss bildet dann der Heilige Abend in der Sülfelder Kirche. Als Team führen durch die Zeit: Andrea von Pein, Susanne Raschke-Mittag, Ramona Sensen, Pastor Steffen Paar und Annett Schmelling-Petschler. Einen Flyer mit den Adressen gibts im Kirchenbüro und der Kirche. Gastgeber sind:

❏ 1.12. Ute Haffner, Pastor Paar, Pastorat, Am Markt 16

❏ 2.12., 11 Uhr, Gottesdienst edeka-Markt, Neuer Weg 14

❏ 3.12. Familie Seiberth, Lindenweg 64.

❏ 4.12. Familie Wrage, Elmenhorster Chaussee 8.

❏ 5.12. Familie Iden, An der Bahn 20.

❏ 6.12. Ehepaar Baasch, Kastanienweg 8.

❏ 7.12. Ehepaar Schwarz, Oldesloer Straße 26.

❏ 8.12. Ehepaar Spillner-Kalemba, Ahornweg 7.

❏ 9.12. 11 Uhr, Gottesdienst in der Kirche.

❏ 10.12. Familie Lausch/ Schwanke, Am Alten Alsterkanal 22.

❏ 11.12. Familie Schuldt, In der Ecke 11.

❏ 12.12. Familie Schmelling, Huuskoppel 12.

❏ 13.12. Sylvia Schwarz, In der Ecke 13.

❏ 14.12. Ehepaar Utecht, Zuckerhut 32.

❏ 15.12., 18 Uhr, Konzert in der Kirche.

❏ 16.12., 9.30 Uhr, Gottesdienst in der Kirche und 18 Uhr Konzert in der Kirche.

17.12. Familie Bärwald, Am Markt 20.

❏ 18.12. Familie Kleesch, An der Bahn 55.

❏ 19.12. Ehepaar von Pein, Zuckerhut 38.

❏ 20.12. Ehepaar Schierbeck, Schützenstraße 6.

❏ 21.12. Familie Schenk/ Schmidt, Am Markt 9.

❏ 22.12. Ehepaar Korinth, vor dem Friseur Am Markt 8

❏ 23.12., 17 Uhr, Krippenspiel in der Kirche.

❏ 24.12. 14.30 Uhr Krippenspiel, 17.30 Uhr Christvesper und 23 Uhr Christmette in der Kirche.