Stormarner Wochenschau : Auch im Frühling geht nicht alles auf

Auf Abwegen – Cui bono? – Gescheitert. Eine Woche mit Erfahrungen und noch viel mehr

von Volker Stolten

01. April 2018, 06:00 Uhr

Auf Abwegen

Cui bono?

: Ganz Bad Oldesloe geht zur Stadtverordnetenversammlung. Kein Wunder, geht es doch um die Ausbaubeiträge, ein Thema das seit Monaten kontrovers diskutiert wird. Ganz Bad Oldesloe? Nein, zwei Oldesloer sind auf dem Weg zur Schützenhalle. So weit so gut! Dumm ist nur, dass die beiden auch Stadtverordnete sind, also von den Bürgern gewählte Vertreter. Ob das Fehlen bei der Versammlung der Stadtverordneten so geplant war oder nicht, ist unerheblich. Da mag sich jeder selbst ein Bild machen, auch anhand der Krokodilstränen, die von der CDU aufgrund der Abstimmungsniederlage vergossen werden. Allerdings kann der Wähler von den Gewählten erwarten, dass sie Prioritäten setzen und ihren Pflichten als Stadtverordnete nachkommen. Das Signal, dass die beiden Stadtverordneten kurz vor der Kommunalwahl an die Wähler senden ist eindeutig: Unsere privaten Dinge gehen vor, unsere Wähler sind nicht ganz so wichtig.Wenn man einfach mal annimmt, dass es eine Taktik das Oldesloer CDU war, sollte man sich zuerst an den alten Cicero erinnern, der fragte: Cui bono? Wem nützt das? Natürlich wollte die große CDU nicht Steigbügelhalter der kleinen FBO sein. Aber die Christdemokraten wollten auch nicht gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge stimmen, weil man das ja selbst fordert. Allerdings mit finanzieller Kompensation. Den Antrag wiederum wollte man selbst nicht einbringen, weil Steuererhöhungen vor Wahlen nie so gut kommen. Und es könnte zusätzlich Kalkül gewesen sein, SPD/Grüne/Linke mit ihrem Antrag zur Beibehaltung der Satzung durchkommen zu lassen, um das im Wahlkampf zu, Thema zu machen.

Das alles ist irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge gedacht, aber immerhin passt dazu, dass Bürgerworthalter Rainer Fehrmann (CDU) zuerst über den SPD-Grünen-Antrag abstimmen ließ. Nach allgemeinen Verständnis dürfte das Abschaffen der Satzung der weitergehende Antrag sein. Gemeinsam mit der Verwaltung interpretierte man das mal so um, dass der Antrag, die Satzung beizubehalten, am weitesten über ursprünglichen Antrag hinausgehen würde.

Verzockt hat sich übrigens auch die FBO, die – statt mit der CDU zu sprechen – darauf setzte, dass die gar nicht anders können würde als ihren Antrag zu unterstützen. Und vermutlich haben auch SPD, Grüne und Linke überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihr Antrag durchkommen könnte.

So mag ein Plan, von dem wir nicht wissen, ob es ihn gab, zwar funktioniert haben, ob er auch aufgeht, ist aber fraglich. Als Wähler möchte man klare Aussagen und nicht diese Spielchen.

Gescheitert

: Sollte sich Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach ebenfalls verzockt haben? Wenn es Taktik war, den Stadtverordneten Container zu horrenden Kosten vorzuschlagen, damit sie einer schnelleren Realisierung des Rathaus-Anbaus zuzustimmen, ist sie kläglich gescheitert. 1,9 Millionen Euro für eine Übergangszeit von vier Jahren, entsprechend 55 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche, sind Zahlen, die nicht nur Politiker stutzig machen sollten. War aber wohl nicht so. Erst nachdem das Projekt im Ausschuss komplett untergegangen war, wurde hastig eine Vorlage für die Stadverordnetenversammlung gebastelt, den Rathaus-Anbau vorzuziehen. Auch das konnte nicht gutgehen, weil solche Projekte natürlich erst in die Fraktionen und die Ausschüsse gehören. Mag sein, dass die Zeit drängt, weil der Platz im Rathaus zu beengt und die schon aufgestellten (Bau)-Container ungeeignet sind. Aber das hätte man eher angehen können. Und müssen.