3. Liga : Auch drei Treffer reichen dem VfB Lübeck nicht zum ersten Sieg

Der VfB Lübeck hat auch das Aufsteigerduell bei Türkgücü München mit 3:4 verloren und bleibt in der 3. Liga sieglos.

20. Oktober 2020, 21:09 Uhr

München | In fünf Drittligaspielen hatte der noch sieglose VfB Lübeck bisher magere drei Treffer erzielt und war zuletzt auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. In der ersten englischen Woche polierte der VfB am Dienstagabend bei seiner dritten Auswärtspartie in München diese Quote auf. Drei Treffer aber reichten im Duell der Aufsteiger nicht, um Türkgücü München zu bezwingen und das erste Erfolgserlebnis in der Fremde zu feiern. Mit 3:4 (1:2) musste sich die Elf von Trainer Rolf Landerl geschlagen geben. Zwischenzeitlich hatten die Nordlichter einen 1:3-Rückstand egalisiert – und am Ende doch wieder das Nachsehen.

„Wir waren wieder gut im Spiel, erarbeiten uns Chancen und waren ganz sicher nicht die schlechtere Mannschaft“, haderte der VfB-Coach, der drei Tage nach dem 0:1 gegen Dynamo Dresden in München zwei Veränderungen in der Startelf vorgenommen hatte: Den rotgesperrten Ryan Malone ersetzte Florian Riedel, für Patrick Hobsch durfte Thorben Deters von Anfang an ran.

Lübeck gerät früh in Rückstand

Die Lübecker versuchten von Beginn an Druck aufzubauen, mussten aber früh den ersten Dämpfer verkraften. Osarenren Okungbowa ging gegen Petar Sliskovic im eigenen Strafraum zu ungestüm zu Werke und brachte den Münchner zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tom Boere zur frühen Führung der Gastgeber (10.). Lübeck schüttelte sich einmal kurz und kam schnell zu Chancen. Nico Rieble setzte einen Kopfball nach Hereingabe von Martin Röser über den Kasten (14.). Zwei Minuten später hatte Röser die Riesenchance zum Ausgleich. Nachdem der VfB-Angreifer von Marvin Thiel in Szene gesetzt worden war und von Türkgücü-Schlussmann Rene Vollath im Strafraum zu Fall gebracht wurde, scheiterte der Gefoulte jedoch vom Elfmeterpunkt am Keeper und brachte auch den Nachschuss nicht im Kasten unter.

München verteilt Gastgeschenke

Boere hätte kurz darauf den Vorsprung fast erhöht (21.). Stattdessen aber gelang dem VfB der Ausgleich: Nach einem abgefangenen Freistoß konterten die Gäste über Steinwender, dessen scharfe Hereingabe Alexander Sorge zum 1:1 ins eigene Netz beförderte (26.).

Die Freude über das Gastgeschenk aber währte nicht lange. Praktisch im Gegenzug brachte Philipp Erhardt die Münchner wieder in Front (28.). Kurz vor der Pause flog nach einem Konter eine Steinwender-Hereingabe quer durch den Sechzehner und strich knapp am Pfosten vorbei (44.), sodass die Führung der Gastgeber zur Pause Bestand hatte.

VfB gerät weiter ins Hintertreffen - und beweist Moral

Der zweite Abschnitt begann wie der erste – mit einem frühen Dämpfer für den VfB. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel hatte Sliskovic viel Platz im Lübecker Strafraum und köpfte einen Eckball zum 3:1 ein. Die Entscheidung war damit aber noch nicht gefallen. Vier Minuten später fälschte Azur Velagic einen Steinwender-Schuss so unglücklich ab, dass die Kugel zum Anschusstreffer im Netz zappelte. Zwei Zeigerumdrehungen weiter war der VfB wieder im Spiel: Deters ließ einen Zehir-Lupfer per Brust abtropfen – Röser hämmerte das Leder aus 16 Metern volley zum 3:3 in die Maschen (56.).

Kurz nahmen beide Teams eine Verschnaufpause, dann wurde es wieder turbulent. Kirsch setzte nach einer Ecke das Leder an die Latte. Türkgücü blieb dran – und bekam einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen, den Daniele Gabriele zum 4:3 nutzte (68.).

In der Folge zogen sich die Münchner etwas zurück. Die Gäste waren optisch überlegen, es fehlten jedoch die Mittel, um sich Ausgleichschancen zu erspielen. In der Schlussminute hatte stattdessen Sararer noch das 5:3 auf dem Fuß, scheiterte aber an Raeder.

Handelfmeter zum 4:3 der Knackpunkt

„Nach dem 3:3 waren wir eigentlich gut im Spiel und sind dem 4:3 näher als Türkgücü es war, der Elfmeter war dann leider der Knackpunkt“, bilanzierte Martin Röser die dritte Auswärtsniederlage der Saison, fand aber auch positive Aspekte: „Wir haben eine super Moral gezeigt, und man hat gesehen, dass wir alle an einem Strang ziehen, es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir es auch in Punkte ummünzen.“ Den Handelfmeter, der zum 4:3 geführt hat, bezeichnete der VfB-Angreifer zwar als Fehlentscheidung, wollte sich damit aber nicht lange aufhalten: „So etwas gibt es im Fußball, leider hat es uns heute getroffen, damit muss man umgehen.“

Statistik

Türkgücü München – VfB Lübeck 4:3 (2:1)

Türkgücü München: Vollath – Barry (42. Park) , Erhardt, Berzel, Sorge (46. Velagic) – Kirsch, Gabriele (75. Sijaric), Sararer, Fischer – Boere, Sliskovic.

VfB Lübeck: Raeder – Riedel, Okungbowa, Rieble – Steinwender (69. Hobsch), Boland, Thiel – Deters, Zehir – Deichmann, Röser (76. Benyamina).

SR: Nicolas Winter (Hagenbach). – Zuschauer: keine.

Tore: 1:0 Boere (10./Foulelfmeter), 1:1 Sorge (26./Eigentor), 2:1 Erhardt (28.), 3:1 Sliskovic (49.), 3:2 Velagic (54./Eigentor), 3:3 Röser (56.), 4:3 Gabriele (68./Handelfmeter).