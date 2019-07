Auch das THW hilft bei den Waldbränden

von shz.de

03. Juli 2019, 11:06 Uhr

Ahrensburg | Zur Unterstützung der Einsatzkräfte bei den Waldbränden im Bereich Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist Dienstagabend die Fachgruppe Beleuchtung des THW-Ortsverbandes Ahrensburg nach Mecklenburg-Vorpommern ausgerückt. Auch 16 THWler aus Bad Oldesloe und Lübeck sind dort vor Ort. Voraussichtlich eine Woche lang lang sollen die ehrenamtlichen Helfer aus der Schlossstadt mit einem Beleuchtungs-Lkw und einem Lichtmastanhänger für die Beleuchtung eines Zeltplatzes der Einsatzkräfte in Hagenow sorgen. Die drei ehrenamtlichen Helfer wurden vom THW-Ortsverbandsleiter und den Kameradinnen und Kameraden am Stützpunkt Ahrensburg mit guten Wünschen in den Einsatz verabschiedet.

Mittlerweile sind 136 ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte des THW aus dem gesamten Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Einsatz. In Hagenow wurde ein Feldlager für 500 externe Einsatzkräfte aufgebaut. Hier können sie sich ausruhen, essen und duschen. Parallel kümmert sich die THW-Logistik-Einheit „Materialerhaltung“ darum, dass die Aggregate, Pumpen, Maschinen und Fahrzeuge betankt werden. Weitere Aufgaben sind: Ausleuchtung von Einsatzstellen, Brandschneisen mit Kettensägen schlagen und defekte Materialien instandzusetzen.