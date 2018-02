Bargfeld-Stegen : Attentat, Pantoffeln und Stiftzähne

Heimatforscher Wolfgang Burow präsentiert zerschlissene Rarität: Worüber 1878 so alles berichtet wurde.

Wenn Wolfgang Burow seine Aktenordner öffnet, kommen historische Schätze zu Tage. Der begeisterte Heimatforscher beschäftigt sich unter anderem mit dem Jersbeker Eiskeller, dem Barockpark und der Gutsgeschichte. Eine Kostbarkeit allerdings scheint dem Untergang geweiht. Ein Exemplar des Landboten, dem „Oldesloer Wochenblatt für Stadt und Land“ ist zerfleddert und löst sich jetzt leider langsam in Fragmente auf. Es handelt sich um die Vorgängerin unserer Zeitung.

„Die Ausgabe vom Sonnabend 15. Juni 1878 hat mir ein Besucher des Eiskellers vor 20 Jahren geschenkt“, sagt er. Darin wird unter anderem über die Auflösung des Reichstags durch die Bundesversammlung berichtet. Auch über das Attentat auf Kaiser Wilhelm I. wird ausführlich berichtet. Der Herrscher wurde dabei schwer verletzt. „Eine Wache von 20 Mann wurde danach ins kaiserliche Palais verlegt“, heißt es. Auslöser seien Papiere, die beim verhafteten Attentäter gefunden und beschlagnahmt wurden. Der „psychisch kranke Landwirt“ hatte mit einem Schrotgewehr auf den Monarchen geschossen.

Die Ausgabe mit ihren Anzeigen spiegelt auch die Weiterentwicklung der deutschen Sprache und das gesellschaftliche Leben vor 140 Jahren wider. Der Bargteheider Jahrmarkt sei sehr mäßig ausgefallen. Die Budenbesitzer seien enttäuscht und auch der Viehhandel sei schlecht gelaufen. „Nur die Wirtsleute haben ein gutes Geschäft gemacht.“

„Künstliche Zähne, Stiftzähne jeder Gattung und ganze Gebisse von 3 Mark an“ bietet der Oldesloer „Zahnartist“ I. Lorenzen darin an. Zu einem Ball lädt Landwirt H. Möller aus Klein Wesenberg ein. „Zuvor wird ein fettes Kalb verkegelt.“ Und „Dienstboten ist der Zutritt nicht gestattet.“ In Ahrensburg musste der Pantoffelmacher Johann Dittmann Concours (Konkurs) anmelden. Frischen Ochsentalg zu 55 Pfennig das Kilo bietet Schlachter Soll aus Sülfeld an.

Der Landbote erschien damals mittwochs und am Sonnabend. Eine Anzeige kostete damals 15 Pfennig pro Zeile. Bei Wiederholung 10 Pfennige. Ein Abonnement war für 1,50 Reichsmark pro Quartal zu haben, „zu beziehen über Landbriefträger oder Postcomteurs“. Als Herausgeber wird J. Schüthe genannt. Julius Schüthe hatte die Zeitung im Jahr 1839 gegründet, die zum Vorreiter der Pressefreiheit wurde. Wegen Verstößen gegen die Zensur musste er mehrfach ins Gefängnis.

Wolfgang Burow ist langjähriger Leser des Stormarner Tageblatts und im Allgemeinen zufrieden damit: „Als Frühaufsteher weiß ich es zu schätzen, dass sie bei mir bereits um 4.30 Uhr zugestellt wird.“