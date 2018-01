Endlagersuche : Atommüll nach Siek? Gemeinde möchte schnell Klarheit

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Rolf Blase

erstellt am 06.Jan.2018 | 08:00 Uhr

Die Suche nach einem Endlager für Atommüll ist in der Geschichte der Bundesrepublik ebenso erfolg- wie endlos. Nachdem die Gorleben-Pläne vom Tisch waren, wurde im vergangenen Juli eine ganz neue Such-Runde gestartet. Für alle potenziell möglichen Standorte im Land erließ der Bund erstmal eine Veränderungssperre. Darunter sind auch sechs Salzstöcke in Schleswig-Holstein, die die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schon 1995 ermittelt hatte. Drei befinden sich bei Rendsburg, einer bei Sterup, einer bei Krempe und einer in Stormarn. Unterhalb der Gemeinde Siek. In Siek gibt es in 800 Metern Tiefe einen Salzstock.

Bekannt wurde das im Sommer, im Dezember kam in der Amtsverwaltung ein Schreiben des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) an. Eine Rückfrage der Verwaltung blieb bisher ohne Antwort. Viel Konkretes kann es auch noch nicht geben. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung sammelt Daten aus geologischen Landes- und Bergämtern sowie Wasserbehörden und prüft, wo sich in Tiefen über 300 Meter geeignetes Gestein für eine Lagerung befindet. Das können Granit, Ton oder Salz wie in Gorleben oder Siek sein.

Für Sieks Bürgermeister Arnold Trenner (SPD) ist es unvorstellbar, bei der Nähe Sieks zur Großstadt Hamburg „überhaupt nur an so etwas zu denken.“ In der ersten Suchrunde sollen dicht besiedelte Regionen aber ebenso ausgeschlossen werden wie Naturschutzgebiete oder Kulturdenkmäler. Erst dann stehen in der zweiten Phase seismische Messungen oder Probebohrungen an.

In Siek will man „am Ball bleiben und das Thema weiter verfolgen“, erklärt Arnold Trenner. Wenn man auch auf ein zweites Schreiben keine Antwort erhalte, „werden wir uns Expertenrat holen“, so der Bürgermeister. Die Suche nach einem Endlager für radioaktiven Atommüll ist allerdings kein Kurzzeit-Projekt. Bis 2031 wollen sich die Behörden Zeit nehmen, um einen oder mehrere geeignete Standorte zu bestimmen.